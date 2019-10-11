3 con giáp là con cưng của trời, phát tài cực to, giàu sang bất chấp trong nửa cuối tháng 10/2019

Tâm linh - Tử vi 11/10/2019 15:57

Phúc lộc tìm đến tận cửa, tiền tài cứ thế xông thẳng vào nhà chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn này trong những ngày cuối tháng 10/2019.

Những ngày cuối tháng 10/2019, top con giáp may mắn này sẽ có đường tài lộc rộng mở, cơ hội kiếm tiền ập xuống đầu, cứ bước chân ra khỏi nhà là có tiền.

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Cuối tháng 10, tiền tài sẽ nối đuôi nhau ập vào nhà con giáp may mắn ngút trời này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp khéo léo, nhanh nhẹn lại vô cùng thông minh. Họ bản lĩnh, cá tính lại mạnh mẽ nên một khi đã chuyên tâm làm việc, nỗ lực cống hiến thì ắt giàu không ai cản nổi. Đặc biệt, Kỷ Hợi 2019 nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh nên con giáp giàu có này sẽ phát tài phát lộc, đổi đời ngoạn mục.

Cuối tháng 10 này, dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Tý cũng có tài chính khởi sắc, thu về món lợi khổng lồ từ công việc làm ăn. Cứ thế mà giàu, thăng tiến ngoạn mục trong sự nghiệp chính là thành quả Tý xứng đáng nhận được.

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Trở thành con giáp giàu sang hơn người, quơ tay là có tiền chỉ là chuyện nhỏ với Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi con giáp có nói, nửa cuối tháng 10 chính là thời điểm vượng phúc, vượng tài của người tuổi Mão. Con giáp này sẽ vạn sự hanh thông, dù vận xui đeo bám cũng chẳng thể làm khó họ. Thế nên, càng về cuối tháng Mão càng lội ngược dòng ngoạn mục, ai cũng kiêng nể.

Mão hãy yên tâm người xưa có câu “ở hiền gặp lành”, càng tử tế, chân thành đời bạn sẽ càng phất lên như diều gặp gió. Trở thành con giáp giàu sang hơn người, quơ tay là có tiền chỉ là chuyện nhỏ với Mão.

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Thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền cực đỉnh nên Thân chẳng mấy chốc sẽ tự làm đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân  là con giáp tài giỏi, khôn ngoan và biết cách tận dụng triệt để thời cơ trời cho. Nếu người khác thường làm việc cầm chừng thì Thân lại dốc cạn tâm can để nỗ lực từng ngày. Họ tôi luyện bản thân, cống hiến hết mình nên gặt hái được những thành tựu phi thường, khiến đồng nghiệp, cấp trên đều nể phục.

Thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền cực đỉnh nên Thân chẳng mấy chốc sẽ tự làm đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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