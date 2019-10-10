Số trời đã định: 3 con giáp giàu không ai cản nổi, tiền tài tìm đến tận cửa trong năm 2020

Tâm linh - Tử vi 10/10/2019 12:44

Vận may ập vào nhà tới tấp, túi lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn nhất năm 2020 này.

Bước vào năm 2020, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, đại phú đại quý, phải mua thêm két sắt để chứa tiền.

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Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thì con giáp may mắn này cũng kiếm được bộn tiền, vạn sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ có sao may mắn chiếu đúng cung tài lộc nên tử vi năm 2020 người tuổi Tuất sẽ lợi lộc đủ đường. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh thì con giáp may mắn này vẫn kiếm được bộn tiền, vạn sự hanh thông, làm ăn thuận lợi.

Đặc biệt, Tuất không chỉ có tài lộc dồi dào mà sự nghiệp cũng thăng tiến ngoạn mục. Thăng chức tăng lương, khẳng định được vị thế của mình chốn thương trường chính là thành công lớn nhất là con giáp giàu có này có được trong năm mới 2020.

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Ngọ xứng đáng nhận được tiền tài danh vọng, cuộc sống ấm êm viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, Ngọ nổi tiếng là người nhìn xa trông rộng, dám nghĩ dám làm và không ngừng theo đuổi đam mê. Vậy nên, dù khốn khó cơ cực, dù thất bại hết lần này đến lần khác con giáp này vẫn quyết tâm đeo bám hoài bão của bản thân. Nhờ thế, họ xứng đáng nhận được tiền tài danh vọng, cuộc sống ấm êm viên mãn.

Bên cạnh đó, vận tình duyên của Ngọ cũng sẽ phơi phới hân hoan trong năm mới tới. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc thăng hoa, gắn kết bền chặt.

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Bước sang năm 2020 Thân sẽ được thần tài chiếu mệnh, tài vận ngày càng thăng hoa, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là một trong những con giáp giàu có nhất bởi sự thông minh, khéo léo và nhạy bén trong làm ăn của mình. Trong gia đình, họ hết lòng yêu thương, quan tâm đến người thân. Ngoài xã hội, Thân thuộc dạng đáo để, chẳng ai có thể bắt nạt.

Trong sự nghiệp, con giáp này có sự quyết tâm cao độ, tài năng nên chắc chắn sẽ thành công vang dội. Bước sang năm 2020 Thân sẽ được thần tài chiếu mệnh, tài vận ngày càng thăng hoa, tiêu tiền khỏi nghĩ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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