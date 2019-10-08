Hết tháng 10 là hết khổ, qua tháng 11 top con giáp này sẽ ngập trong biển tiền, lộc lá sum suê

Tâm linh - Tử vi 08/10/2019 14:09

Tháng 10 không mấy suôn sẻ nhưng chỉ cần bước sang tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ có quý nhân theo chân, thần tài rót lộc vào nhà, phú quý phát tài.

Khổ tận cam lai, bước sang tháng 11/2019, những con giáp may mắn này sẽ thuận lợi trong mọi điều, làm gì cũng kiếm được bộn tiền, nếu không làm đại gia cũng dư dả của cải.

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Cơ hội thăng tiến tìm đến tận cửa, tài vận dồi dào, cơ may đổi đời cũng ùn ùn ập xuống đầu khiến con giáp may mắn này ngập trong biển tiền, phú quý an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp khá cầu toàn, thích chinh phục và không ngừng sáng tạo. Chính nhờ trải nghiệm có được từ những chuyến đi, những kinh nghiệm sống đã giúp Ngọ có thừa bản lĩnh để làm chủ đời mình, tự chèo lái tương lai của bản thân.

Tháng 11 tới, nhờ có phúc tinh chiếu mệnh con giáp giàu sang này sẽ có những tháng cuối năm thăng hoa rực rỡ. Cơ hội thăng tiến tìm đến tận cửa, tài vận dồi dào, cơ may đổi đời cũng ùn ùn ập xuống đầu khiến Ngọ ngập trong biển tiền, phú quý an nhàn khiến ai cũng hờn.

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Vận may trời cho sẽ đeo bám Mão đến tận năm 2020, khiến họ nhất định phải thành công hơn người, tiền chất chật két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sống tình cảm, chân thành, dĩ hòa vi quý nên Mão được quý nhân hết mực yêu thương, nâng đỡ. Dù gặp phải vô số khó khăn, đương đầu với không ít thất bại nhưng Mão vẫn vững tin vào chính mình, nỗ lực vượt qua nghịch cảnh nên con giáp giàu có này ngày càng thăng tiến, tiền tài vượng phát.

Từ tháng 11/2019, cuộc đời Mão sẽ sang trang mới. Vận may trời cho sẽ đeo bám Mão đến tận năm 2020, khiến họ nhất định phải thành công hơn người, tiền chất chật két.

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Sửu sẽ dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví trong năm Canh Tý tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Dù điềm đạm, ít nói là thế nhưng Sửu là một trong những con giáp giàu có bậc nhất. Họ đúng nghĩa là đại gia ngầm bởi giàu sang hơn người nhưng hiếm ai biết rõ về khối tài sản khổng lồ mà con giáp này nắm giữ.

Càng về cuối năm 2019 vận tài lộc của Sửu càng đỏ như son. Những cơ hội tốt trong công việc, những mối làm ăn lớn cứ tìm đến tận cửa khiến Sửu muốn nghèo cũng không được. Tử vi năm 2020 có nói, Sửu là con giáp dễ dàng mua nhà sắm xe, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn ví trong năm Canh Tý tới.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực của năm cũ, chỉ cần bước chân vào năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiều chuộng, phú quý đầy nhà, sung sướng như tiên.

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