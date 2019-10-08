Bước sang 2020, phụ nữ thuộc 3 con giáp này sẽ phú quý an nhàn, sự nghiệp thăng tiến, tình duyên thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 08/10/2019 13:47

Khổ tận cam lai, sau những khốn khó, cơ cực của năm cũ, chỉ cần bước chân vào năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ được thần tài chiều chuộng, phú quý đầy nhà, sung sướng như tiên.

Sau cơn mưa trời lại sáng, sau những khốn khó cơ cực 3 con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, tiền ập xuống đầu khiến ai cũng hờn.

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Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp may mắn này cũng có của nả đầy nhà, vàng rải khắp sân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi con giáp chỉ rõ, Sửu là mẫu phụ nữ chịu thương chịu khó, chăm chỉ hơn người. Họ có trách nhiệm trong công việc, có tinh thần cầu tiến và không ngừng nỗ lực để cải thiện đời sống vật chất nên càng về hậu vận càng phú quý phát tài.

Bước sang năm 2020, tài lộc sẽ ập vào nhà Sửu tới tấp. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì con giáp giàu có này cũng có của nả đầy nhà, vàng rải khắp sân. Tình duyên của Sửu cũng thăng hoa rực rỡ, hạnh phúc ngất ngây.

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Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại may mắn cho Mùi thì Canh Tý 2020 là năm giúp Mùi vươn lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phụ nữ tuổi Mùi hiền lành, lương thiện và có giác quan thứ sáu vô cùng nhạy bén. Họ có thừa sự thông minh, khôn ngoan để khẳng định năng lực của bản thân chốn thương trường. Thế nên, chẳng cần dựa dẫm đàn ông, không cần nhờ cậy bất cứ ai Mùi vẫn dư sức tự làm đại gia của chính mình.

Nếu Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại may mắn cho Mùi thì Canh Tý 2020 là năm giúp Mùi vươn lên đổi đời. Tiền bạc dư dả, tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ là phúc phần trời cho con giáp giàu sang bậc nhất này.

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Ngoài cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào túi tới tấp Mão còn có tình duyên thăng hoa, càng về cuối năm càng viên mãn ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thông minh, thánh thiện lại hay giúp đỡ người khác mà không hề mưu toan nên Mão được quý nhân nâng đỡ, thần tài hết mực yêu thương. Vậy nên, đời Mão luôn gặp nhiều may mắn, dẫu lâm vào đường cùng cũng sẽ được bề trên gia hộ, tai qua nạn khỏi.

Theo tử vi năm 2020, vận mệnh của Mão sẽ có những thay đổi bất ngờ. Ngoài cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào túi tới tấp Mão còn có tình duyên thăng hoa, càng về cuối năm càng viên mãn ấm êm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài lộc nhân đôi, nghèo mấy cũng đổi đời thành đại gia khét tiếng trong năm 2020

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Khổ tận cam lai, bước chân vào năm 2020 những con giáp may mắn này sẽ có cơ may đổi vận, nghèo mấy cũng phát tài, nhà xe có đủ.

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