3 con giáp tài vận dư dả, sung túc, làm gì cũng thuận lợi, luôn có quý nhân kề cận

Tâm linh - Tử vi 06/10/2019 03:36

Nhờ có quý nhân theo chân, bề trên nâng đỡ nên 3 con giáp may mắn này làm gì cũng thuận lợi, cuộc sống suôn sẻ, tài vận thăng hoa, cả đời không lo thiếu tiền.

Nếu người khác luôn phải lo lắng chuyện tiền nong, thiếu trước hụt sau thì 3 con giáp may mắn này lại là con cưng của trời nên đời ngập trong bạc tiền, sung sướng hơn người.

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Từ ngưỡng 30 trở đi con giáp may mắn này sẽ đại cát đại lợi, mọi điều như ý, viên mãn vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sách tử vi con giáp có nói, Mùi nổi tiếng là người khôn ngoan, sắc sảo và vô cùng tinh tế. Họ biết cách đối nhân xử thế, dám nói lên suy nghĩ của bản thân và thẳng thắn vạch mặt kẻ hai lòng nên ai cũng kiêng nể.

Cũng nhờ đức tính ngay thẳng, biết trước biết sau nên Mùi được trời thương mà ban cho vô số bổng lộc, may mắn trong cuộc sống. Càng về hậu vận Mùi càng vượng vận tài lộc, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Từ ngưỡng 30 trở đi Mùi sẽ đại cát đại lợi, mọi điều như ý, viên mãn vô cùng.

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Sửu sẽ nhanh chóng sở hữu nhà cao cửa rộng, xe sang và tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hướng nội, khá kiệm lời nhưng trong công việc Sửu lại quyết đoán, sáng tạo và chăm chỉ hơn người. Họ có khát khao khẳng định bản thân, có gan làm giàu và dám nghĩ dám làm nên dù xuất thân bình thường nhưng Sửu thường làm nên điều xuất chúng.

Con giáp giàu có này sẽ vượng vận tài lộc sau khi kết hôn. Nhờ có người bạn đời tâm đầu ý hợp, cả hai sát cánh bên nhau đồng cam cộng khổ nên Sửu sẽ nhanh chóng sở hữu nhà cao cửa rộng, xe sang và tiền tỷ trong tài khoản ngân hàng.

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Nếu theo nghiệp kinh doanh Mão ắt có cơ ngơi đồ sộ, tiền tiêu cả đời cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp dĩ hòa vi quý, đối xử tử tế với mọi người mà chẳng hề toan tính thiệt hơn, cũng chẳng đòi hỏi người chịu ơn phải đáp lễ mình. Họ cứ vô tư làm việc thiện, sống ngay thẳng, làm ăn chân chính nên được trời thương, luôn có quý nhân phù hộ độ trì.

Chỉ cần vững tin vào chính mình, bỏ ngoài tai miệng lưỡi thế gian Mão sẽ tránh được họa thị phi, những tai ương rình rập. Đặc biệt, nếu theo nghiệp kinh doanh Mão ắt có cơ ngơi đồ sộ, tiền tiêu cả đời cũng không hết.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2019

Tháng 10 phát tài, tháng 11 phát lộc, 3 con giáp này hãy chuẩn bị đón hỷ sự dồn dập ập vào nhà cuối năm 2019

Những tháng cuối năm 2019 sẽ giúp 3 con giáp may mắn này vươn lên làm giàu, sung túc đủ đầy, sang năm 2020 sẽ phát tài cực to.

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