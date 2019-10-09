3 con giáp phải cẩn thận hết mực kẻo tiền mất tật mang, hao tài tốn của trong 15 ngày tới

Trong 15 ngày tới, vì bị sao xấu chiếu mệnh nên 3 con giáp xui xẻo này phải đề phòng cẩn thận kẻo bị tiểu nhân quấy phá, chẳng những tiền mất tật mang mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đây chính là 3 con giáp xui xẻo nhất trong 15 ngày tới, nếu không cẩn thận sẽ đánh mất tất cả, gánh khoản nợ khá lớn chỉ trong nháy mắt. Ngay từ bây giờ con giáp xui xẻo này cần học cách tiết kiệm, nếu không một khi họa hao hụt tiền tài ập xuống bạn sẽ trắng tay ngay - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Thìn nổi tiếng là con giáp có mệnh phú quý phát tài, sinh ra đã được bề trên ưu ái ban cho vô số may mắn. Vậy nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp này đã kiếm được bộn tiền, thành công nhanh chóng.

Chính vì quá dễ dàng có được thứ mình muốn nên Thìn không hề biết trân trọng, cũng không biết cách quản lý tài chính khôn ngoan. Không có bất cứ một khoản phòng thân nào khiến Thìn phải lao đao khi gặp điều không như ý. Thế nên, ngay từ bây giờ con giáp đen đủi này cần học cách tiết kiệm, nếu không một khi họa hao hụt tiền tài ập xuống bạn sẽ trắng tay ngay. Bị lừa mất tiền, mất luôn cả tình bạn tưởng chừng bền chặt, thân thiết khiến con giáp này phải đối diện với những cú sốc rất lớn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Nửa cuối tháng 10/2019, Dậu chính là người đứng đầu top con giáp xui xẻo nhất. Dậu sẽ hao tốn không ít tiền bạc vì những sai lầm của mình trong công việc. Vì quá tin tưởng người ngoài, sống vì bạn bè quá nhiều nên Dậu quên mất lý trí mà dễ dàng giao tiền cho đối phương. Bị lừa mất tiền, mất luôn cả tình bạn tưởng chừng bền chặt, thân thiết khiến con giáp này phải đối diện với những cú sốc rất lớn.

Thế nên, trước khi cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc Dậu cần cân nhắc cẩn thận. Nếu cảm thấy bất an, không tin tưởng thì hãy khéo léo từ chối. Đừng vì cả nể, vì muốn thể hiện mà phạm phải sai lầm không đáng có. Hợi nên nhớ rằng, dù tiền có dễ kiếm đến mấy nhưng nếu không biết tích cóp thì sẽ có lúc bạn lâm vào cảnh cháy túi - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Sách tử vi con giáp có nói, chỉ vỏn vẹn 15 ngày cuối tháng 10 những người tuổi Hợi phải tiêu rất nhiều tiền. Họ có thể hao tài do đi du lịch xa, mua sắm bạt mạng hay vung tay quá trán. Hợi nên nhớ rằng, dù tiền có dễ kiếm đến mấy nhưng nếu không biết tích cóp thì sẽ có lúc bạn lâm vào cảnh cháy túi. Thay vì dùng tiền để thể hiện sự giàu có của mình, Hợi cần dành chúng cho những việc làm có ý nghĩa hơn. Quan tâm đến người thân, mua quà tặng người nhà là cách đơn giản nhất để bạn chăm sóc gia đình thay vì mang tiền đi chiêu đãi những người bạn “đào mỏ”, chỉ chăm chăm vào ví của bạn để lợi dụng hòng trục lợi. *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp vượng phu ích tử, mang lại may mắn, tài lộc cho cả gia đình Trời sinh phụ nữ thuộc 3 con giáp vượng phu ích tử này chính là phúc khí của cả gia đình. Càng được chồng thương yêu càng sinh tài sinh lộc, của nả đầy nhà, giàu sang sung túc.

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