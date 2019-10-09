3 con giáp vượng phu ích tử, mang lại may mắn, tài lộc cho cả gia đình

Tâm linh - Tử vi 09/10/2019 14:33

Trời sinh phụ nữ thuộc 3 con giáp vượng phu ích tử này chính là phúc khí của cả gia đình. Càng được chồng thương yêu càng sinh tài sinh lộc, của nả đầy nhà, giàu sang sung túc.

Nếu lấy được top con giáp vượng phu ích tử này làm vợ, chồng cả đời không cần suy nghĩ chuyện tiền nong, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hưng thịnh ấm êm.

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Với hôn nhân, con giáp vượng phu ích tử này cúc cung tận tụy, một lòng vì chồng vì con mà chẳng hề toan tính thiệt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sách tử vi 12 con giáp có nói, Sửu nổi tiếng là con giáp vượng phu ích tử. Họ chăm chỉ, cần cù lại chịu thương chịu khó nên tự thân đã gặt hái được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Với hôn nhân, con giáp này cúc cung tận tụy, một lòng vì chồng vì con mà chẳng hề toan tính thiệt hơn.

Vậy nên, ai lấy được nàng giáp này làm vợ cả đời sẽ yên ấm, hạnh phúc. Bởi lẽ, không chỉ chu toàn trách nhiệm của một người vợ, người mẹ, Sửu còn là mẫu phụ nữ kiếm tiền cực giỏi, đỡ đần chồng trong chuyện làm ăn. Càng về hậu vận tài lộc của vợ chồng Sửu càng hưng thịnh, thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng hờn.

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 Càng được chồng yêu thương Mùi càng ra sức vun đắp cho gia đình thêm hưng vượng, hạnh phúc trăm năm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Lòng dạ khoan dung, hiền danh nên Mùi sẽ mang phúc thọ đến cho nhà chồng. Nàng giáp vượng phu ích tử này có thừa sự khôn khéo, thông minh và tinh tế trong đối nhân xử thế nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân tương trợ, bề trên nuông chiều.

Sau khi kết hôn, con giáp bản lĩnh này càng có động lực để kiếm tiền, sự nghiệp thăng hoa rực rỡ. Càng được chồng yêu thương Mùi càng ra sức vun đắp cho gia đình thêm hưng vượng, hạnh phúc trăm năm.

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Tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ chính là phúc phần mà con giáp này mang đến cho chồng và gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sắc sảo, hoạt ngôn lại thông minh hơn người nên phụ nữ tuổi Tỵ rất đào hoa. Họ được rất nhiều đàn ông tử tế đem lòng yêu mến, quyết dùng trăm phương nghìn kế để chinh phục. Thế nhưng, con giáp này lại không ham vật chất, quý trọng tình cảm nên chỉ nguyện nên duyên vợ chồng với người đàn ông cho mình niềm tin yêu, kính trọng.

Sau khi kết hôn, nàng giáp vượng phu này sẽ là cánh tay đắc lực, giúp chồng gầy dựng cơ ngơi đồ sộ. Tiền tỷ trong tay, nhà xe có đủ chính là phúc phần mà Tỵ mang đến cho chồng và gia đình mình.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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