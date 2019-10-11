Tử vi năm 2020: Top con giáp được thần tài rót lộc vào nhà, song hỷ lâm môn, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 11/10/2019 15:02

Giàu nứt đố đổ vách, lộc lá ập vào nhà tới tấp chính là lá số tử vi năm 2020 của 3 con giáp may mắn ngút trời dưới đây.

Sách tử vi năm 2020 có nói, chỉ cần bước sang năm Canh Tý, 3 con giáp giàu có này sẽ đổi đời ngoạn mục, của nả ập vào nhà tới tấp khiến ai cũng hờn.

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Sách tử vi năm 2020 có nói, Tuất sẽ dễ dàng mua nhà sắm xe, nằm trên đống vàng mà hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chân thành, thẳng thắn và trung thực nên Tuất được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Họ được bề trên nâng đỡ, thần tài rót lộc vào nhà nên càng về hậu vận càng đại phú đại quý, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Bước sang năm Canh Tý 2020, cuộc đời của con giáp giàu sang này sẽ sang trang mới. Chẳng những tiền ập vào nhà, cơ hội làm giàu tìm đến tận cửa, Tuất còn dễ dàng mua nhà sắm xe, nằm trên đống vàng mà hưởng thụ.

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình và kiên trì với đam mê thì Thìn ắt có đường tài vận thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn chính là con giáp may mắn nhất năm Canh Tý 2020. Ở con giáp này có sự khôn khéo, thông minh và nhạy bén trong làm ăn nên dễ dàng gặt hái thành công khi còn khá trẻ. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin vào chính mình và kiên trì với đam mê thì Thìn ắt có đường tài vận thăng hoa.

Nếu Kỷ Hợi 2019 giúp Thìn gầy dựng sự nghiệp thì Canh Tý 2020 là thời cơ để Thìn đổi đời. Đặc biệt, ngay từ những tháng đầu tiên của năm mới con giáp này đã tỏa sáng rực rỡ, liên tiếp ký được những hợp đồng lớn, có tiền tỷ chỉ trong chớp mắt.

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Được đồng nghiệp yêu thương, cấp trên nâng đỡ nên Dần sẽ có vô số cơ hội thăng tiến trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nổi tiếng là con giáp thông minh, bản lĩnh lại có gan làm giàu nên dù sinh ra trong nghèo khó thì Dần vẫn dư sức tự làm đại gia. Thuở đầu lập nghiệp càng chênh vênh sẽ càng tôi luyện cho Dần tinh thần thép để có thể vượt qua mọi thử thách.

Được đồng nghiệp yêu thương, cấp trên nâng đỡ nên Dần sẽ có vô số cơ hội thăng tiến trong công việc. Vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, mọi điều suôn sẻ nên Dần sẽ có một năm mới thuận lợi trăm bề, phát tài cực to.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp tài vận thăng hoa, chuẩn bị phát tài trong những tháng cuối năm 2019

3 con giáp tài vận thăng hoa, chuẩn bị phát tài trong những tháng cuối năm 2019

Từ đây đến cuối năm 2019, những con giáp may mắn này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, càng về cuối năm càng phát tài thịnh vượng, đổi vận ngoạn mục.

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