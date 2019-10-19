Hết tháng 10 là hết khổ, 3 con giáp là con cưng của trời, càng về cuối năm càng vượng vận tài lộc

Tâm linh - Tử vi 19/10/2019 10:30

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất năm 2019 này, bạn ắt được trời ban nhiều phúc lành, chỉ cần bước chân vào tháng 11 sẽ bất ngờ lội ngược dòng, giàu nhanh đến chóng mặt.

Bước chân trái gặp quý nhân, bước chân phải gặp thần tài, cuối năm tha hồ gánh lộc về nhà, đếm tiền mỏi mắt chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn ngút trời này.

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Nhờ được bề trên chiếu cố, thần Phật đưa đường chỉ lối, con giáp may mắn này sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sách tử vi con giáp có nói, Mão là người sống chân thành, dĩ hòa vi quý. Thay vì ganh ghét với đời, hơn thua với người, con giáp thiện lương này lại chẳng tiếc công sức, tiền của để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Vậy nên, Mão tích được rất nhiều công đức, được bề trên chấm số đỏ.

Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều phúc lộc cho Mão, đặc biệt, hết tháng 10 trở đi, con giáp giàu sang này sẽ tha hồ rước lộc vào nhà. Nhờ được bề trên chiếu cố, thần Phật đưa đường chỉ lối, Mão sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục, giàu sau một đêm.

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Tử vi phương Đông có nói, chỉ cần bước chân vào tháng 11/2019 Dậu ắt trở thành con giáp giàu có hơn người, tiền của cứ ùa vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, cần cù lại chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm nên Dậu có rất nhiều cơ hội tốt trong sự nghiệp. Chỉ cần tận dụng triệt để thời cơ trời cho, con giáp may mắn này sẽ có cuộc sống sung túc viên mãn, chẳng lo thiếu tiền.

Tử vi phương Đông có nói, chỉ cần bước chân vào tháng 11/2019 Dậu ắt trở thành con giáp giàu có hơn người, tiền của cứ ùa vào nhà tới tấp. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật chính là phúc phần trời cho Dậu.

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Những tháng cuối năm 2019, con giáp bản lĩnh này sẽ quơ tay là có tiền, thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Không sợ khổ, chẳng sợ cực, quyết tâm đeo đuổi ước mơ nên Sửu chưa bao giờ biết bỏ cuộc là gì. Nằm gai nếm mật, khổ cực trăm bề mới gầy dựng được sự nghiệp thành công nên Sửu luôn miệt mài lao động để khuếch trương thanh thế của mình.

Nhờ được sao Hồng Loan chiếu mệnh, bề trên nâng đỡ nên những tháng cuối năm 2019, con giáp bản lĩnh này sẽ quơ tay là có tiền, thành công rực rỡ. Mua nhà sắm xe, ăn Tết thật to chỉ là chuyện nhỏ với Sửu.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

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