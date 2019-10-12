3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 12/10/2019 03:30

Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Nếu người khác phải chạy ăn từng bữa, khốn khó cơ cực thì 3 con giáp may mắn này lại được trời thương mà ban cho bổng lộc, càng về hậu vận càng ăn nên làm ra, của nả đầy nhà, con cháu 3 đời tiêu không hết.

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Từ ngưỡng 35 trở đi, con giáp may mắn này sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, đứng trên đỉnh cao danh vọng, ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Sách tử vi con giáp có nói, Ngọ thông minh, có óc sáng tạo không giới hạn và có ý chí kiên định hơn người. Dẫu không thích bị ràng buộc, ưa khám khá và thích dịch chuyển là thế nhưng một khi đã tập trung cho công việc ai cũng sẽ kiêng dè với sức làm việc của họ.

Dù không sinh ra trong gia đình giàu có nhưng Ngọ ắt sẽ trở thành đại gia bạc tỷ, lắm của nhiều tiền. Từ ngưỡng 35 trở đi, con giáp may mắn này sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, đứng trên đỉnh cao danh vọng, ai cũng hờn ghen.

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Phát tài phát lộc, phú quý an nhàn, hôn nhân hạnh phúc ấm êm chính là tương lai con giáp thiện lương này nắm chắc trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và hay làm việc thiện nên Mão tích được rất nhiều công đức. Với sự tử tế, khiêm nhường và tinh tế của mình Mão dễ dàng chiếm được cảm tình của bề trên, làm gì cũng có quý nhân tương trợ, phất lên nhanh như diều gặp gió.

Dẫu hiện tại có gặp phải khó khăn, gian khổ, bị người đời ganh ghét thì cuối năm nay sóng gió cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho may mắn tràn vào nhà Mão. Phát tài phát lộc, phú quý an nhàn, hôn nhân hạnh phúc ấm êm chính là tương lai con giáp thiện lương này nắm chắc trong tay.

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Chẳng những có địa vị trong xã hội, Hợi còn là con giáp giàu sang ngút trời, tài vận vượng phát đến cuối đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Lạc quan, sống tích cực lại tử tế nên Hợi được bề trên nâng đỡ, dẫu gặp phải kiếp nạn lớn đến mấy cũng nhanh chóng tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Thế nên, Hợi đừng vội bỏ cuộc trước thất bại, đầu hàng trước vận đen bởi sau cơn mưa trời lại sáng, may mắn, tài lộc sẽ lại gõ cửa nhà Hợi tới tấp.

Tử vi con giáp có nói, bước vào giai đoạn trung nên Hợi sẽ phát tài phát lộc. Chẳng những có địa vị trong xã hội, họ còn là con giáp giàu sang ngút trời, tài vận vượng phát đến cuối đời.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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