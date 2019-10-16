3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, quơ tay là có tiền trong những tháng cuối năm 2019

Tâm linh - Tử vi 16/10/2019 04:46

Những tháng cuối năm 2019, top con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tha hồ gánh lộc vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, phúc phần tề tựu sẽ giúp 3 con giáp may mắn ngút trời này có những tháng cuối năm thăng hoa rực rỡ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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Những tháng cuối năm 2019, con giáp may mắn này sẽ có lộc về tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Có trách nhiệm, sống chân thành lại biết cách đối nhân xử thế nên người tuổi Tuất gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là lý do vì sao mỗi khi khốn khó, thất bại Tuất đều có quý nhân giúp đỡ, vượt qua khổ ải.

Những tháng cuối năm 2019, con giáp may mắn này sẽ có lộc về tài chính. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng nhanh chóng đổi đời, tự làm đại gia. Chẳng những trở thành con giáp giàu có hơn người, Tuất còn có tình duyên viên mãn, hạnh phúc êm đềm.

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Càng về cuối năm con giáp này càng thêm phúc thêm phần, của nả cứ ập vào nhà tới tấp, thức trắng đêm đếm cũng không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nhanh nhẹn, khôn ngoan lại khá liều lĩnh nên Thân biết cách tận dụng triệt để thế mạnh của mình để làm giàu. Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại may mắn, thành công ngoạn mục cho con giáp thông minh hơn người này.

Từ tháng 11 trở đi, Thân sẽ đại cát đại lợi, kiếm tiền cực đỉnh. Càng về cuối năm con giáp này càng thêm phúc thêm phần, của nả cứ ập vào nhà tới tấp, thức trắng đêm đếm cũng không hết.

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 Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc suôn sẻ nên chỉ trong thời gian ngắn Dần đã kiếm được món tiền rất lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sách tử vi con giáp có nói, ai xui mặc ai, chỉ cần bước chân vào tháng 11/2019 Dần sẽ gặp vận đỏ ngay lập tức. Làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc suôn sẻ nên chỉ trong thời gian ngắn Dần đã kiếm được món tiền rất lớn.

Càng về cuối năm Dần càng phát tài rực rỡ, phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, tháng 12 Dần sẽ có lộc lá đầy nhà, dư sức mua nhà tậu xe, ăn Tết thật to khiến ai cũng trầm trồ vì sự giỏi giang của họ.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

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