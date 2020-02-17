Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (17/2 - 23/2): Vạn sự hanh thông, thần tài gõ cửa, một bước đổi đời

Tâm linh - Tử vi 17/02/2020 07:51

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp may mắn nhất tuần từ 17/2 đến 23/2 này bạn sẽ có cơ may lội ngược dòng, giàu nhanh đến chóng mặt.

Sách tử vi tuần mới có nói, 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ uống cạn lộc trời, càng về cuối tuần càng vượng phát, muốn khổ cũng không được.

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Sách tử vi năm Canh Tý có nói, tháng 2 chính là thời hoàng kim của Mùi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh Mùi là con giáp thông minh, khôn khéo và biết cách tận dụng cơ hội trời cho để đổi đời. Nhờ thế, càng nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình con giáp giàu có này càng có của ăn của để chất đống, càng về hậu vận càng sung túc.

Sách tử vi năm Canh Tý có nói, tháng 2 chính là thời hoàng kim của Mùi, đặc biệt là tuần thứ ba của tháng. Thế nên, trong tuần mới này Mùi sẽ có sao tốt chiếu mệnh, kéo theo tài vận dồi dào, tiêu tiền khỏi nghĩ.

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Tiền tài, danh vọng sẽ tự tìm đến tận cửa nhà con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ thuở nhỏ nên Thìn ít khi phải nếm trải khó khăn, thử thách như người khác. Vậy nhưng, thay vì lười nhác, chỉ thích hưởng thụ thì Thìn lại là người dám dấn thân, khát khao khẳng định chính mình nên ngay những ngày đầu lập nghiệp đã làm nên chuyện.

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp chỉ rõ, Thìn sẽ có 7 ngày tới phơi phới hân hoan. Chỉ cần vững vàng trước những sóng gió, dám bảo vệ quan điểm của mình đến cùng thì tiền tài, danh vọng sẽ tự tìm đến tận cửa nhà con giáp giàu có này.

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Chỉ cần bước sang tuần mới Sửu sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hiền lành, chăm chỉ lại chịu thương chịu khó, sống trách nhiệm nên Sửu được nhiều người thương yêu, quý nhân nuông chiều. Trong tuần mới này, nhờ có quý nhân đưa đường dẫn lối Sửu sẽ tha hồ đếm tiền sái tay, làm gì cũng hanh thông suôn sẻ.

Càng về cuối tuần Sửu càng ăn nên làm ra, muốn gì được nấy. Vậy nên, dù hiện tại có chông chênh, cơ cực đến mấy Sửu cũng đừng quá lo lắng bởi khổ tận cam lai, chỉ cần bước sang tuần mới bạn sẽ thêm phúc thêm phần, tình tiền như ý.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

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