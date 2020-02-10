Top 3 con giáp may mắn nhất tuần (10/2 - 16/2): Đầu tuần tiền ùa vào nhà, cuối tuần phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 10/02/2020 05:00

Tử vi học có nói, nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất tuần (10/2 - 16/2) này bạn sẽ phát tài bất ngờ, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn.

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn nhất tuần này sẽ uống no lộc trời, càng về cuối tuần càng thêm phúc thêm phần, tiền ùa vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa.

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Ngọ sẽ có bạc tiền dư dả, càng về cuối tuần càng phát tài cực to - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là con giáp sống phóng khoáng, bản lĩnh và can trường. Thấy khó khăn không chùn bước, thấy thất bại không nản lòng nên càng nỗ lực vươn lên, cống hiến hết mình con giáp giàu có này càng ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Sách tử vi tuần mới có nói, nhờ được bề trên chiếu cố, thần tài rót lộc vào nhà nên Ngọ sẽ tha hồ nằm ngửa mà ăn, sung túc an nhàn. Từ giữa tuần trở đi, Ngọ sẽ có bạc tiền dư dả, càng về cuối tuần càng phát tài cực to.

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 Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp con giáp giàu sang này có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thẳng thắn, cương trực và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng. Nhờ vậy, dù sinh ra trong nghèo khó, khốn khổ đủ đường nhưng Tuất vẫn có tương lai xán lạn, công thành danh toại.

Bước vào tử vi năm Canh Tý 2020, con giáp này sẽ được hưởng vô số phúc phần trời cho. Đặc biệt, trong tuần thứ hai của tháng 2/2020 này, Tuất sẽ gặp nhiều may mắn, tài vận chuyển biến tích cực. Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa sẽ giúp con giáp giàu sang này có hầu bao rủng rỉnh, sung sướng đủ đầy.

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Hợi được quý nhân hỗ trợ hết lòng mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách đối nhân xử thế lại nhân hậu nên con giáp thiện lương này gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Mỗi khi gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống Hợi đều được quý nhân hỗ trợ hết lòng mà chẳng hề đòi hỏi đáp đền.

Tử vi tuần mới có nói, đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Hợi gầy dựng cơ ngơi cho riêng mình. Đừng đắn đo suy nghĩ quá lâu trước những cơ hội, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ phúc phần mà đáng ra bản thân được hưởng.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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