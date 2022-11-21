Top 3 con giáp mải mê kiếm tìm những thú vui tình ái nên đã vô tình bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo nhất của đời mình

Tâm linh - Tử vi 21/11/2022 08:45

Họ là những người có sinh lực tràn trề, dễ rung động bởi gái đẹp.

Tuổi Sửu 

Đứng đầu trong danh sách con giáp nam dễ ngoại tình chính là đàn ông tuổi Sửu. Người tuổi này bẩm sinh đã có vận đào hoa cực thịnh, họ lại là người thích tự do, không thích quy củ và thuộc trường phái thích hưởng lạc. 

Đàn ông thuộc con giáp này thích chinh phục cái đẹp, dễ rơi vào cám dỗ bên ngoài, có nhiều ham muốn thể xác cần được giải tỏa. Thậm chí đến tuổi trung niên, bản chất lăng nhăng của họ vẫn không thay đổi. Tốt nhất là chị em có chồng tuổi Sửu nên quản cho chặt, mất lúc nào không biết đâu!

Tuổi Thìn

Chàng giáp tuổi Thìn phóng túng, tự phụ và xem “thả thính” là thú vui chính đáng của mọi đàn ông. Dẫu đã có cho mình một người đàn bà tâm đầu ý hợp nhưng chỉ lơi lỏng đôi chút họ đã bay bướm với những đàn bà khác. Với Thìn, tình yêu chưa bao giờ là duy nhất, càng không bao giờ là chỉ dành riêng cho một người.

Trái tim của mỗi người có 4 ngăn, và mỗi ngăn trong trái tim Thìn lại chất chứa hình bóng một người phụ nữ khác. Vì mải kiếm tìm những thú vui tình ái nên Thìn đã vô tình bỏ lỡ mảnh ghép hoàn hảo nhất của mình. Đôi lúc, vợ của Thìn thực chất không phải là người phụ nữ mà họ yêu nhất, đó chỉ là người phụ nữ xuất hiện đúng thời điểm họ muốn lập gia đình. Vậy nên, làm vợ đàn ông tuổi Thìn chính là điều mọi đàn bà nên cân nhắc.

Tuổi Ngọ

Đàn ông tuổi Ngọ thích phiêu lưu, ham khám phá cho nên mê “của lạ” cũng là điều dễ hiểu. Họ là những người có sinh lực tràn trề, dễ rung động bởi gái đẹp.

Thậm chí đàn ông tuổi Ngọ còn coi ngoại tình không hề xấu xa, chỉ đơn giản là cách thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà thôi! Họ giỏi lấp liếm, che dấu nên vợ chẳng hề hay biết. Có chồng thuộc con giáp này, phụ nữ nếu không cẩn thận thì việc bị cắm sừng là điều hiển nhiên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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