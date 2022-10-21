Top 3 con giáp luôn suy nghĩ bi quan khiến cuộc sống nặng nề, chìm sâu vào u tối

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 20:00

Dưới đây là những con giáp luôn suy nghĩ bi quan khiến cuộc sống tối tăm.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có một trái tim rất nhạy cảm và một tinh thần rất bi quan. Không biết vì sao, họ luôn cảm thấy cuộc sống của mình là một bi kịch, trong bất cứ chuyện gì, họ cũng luôn có thể nghĩ theo hướng bi quan, cho dù ngay cả khi họ đang tham gia một cuộc vui đi chăng nữa.

Ban ngày, khi trò chuyện với mọi người, họ có thể tỏ ra mình là một người rất hòa đồng và dễ gần, thế nhưng đến buổi đêm, khi chỉ còn lại một mình, họ sẽ thả cho suy nghĩ của mình tự do, và thế là những suy nghĩ ấy sẽ tập trung đến những vấn đề khúc mắc ngay lập tức.

Con giáp bi quan này cảm thấy mình không thể giải quyết được những vấn đề ấy, cảm thấy mình thật kém cỏi, vì thế, họ sẽ bắt đầu tự trách móc bản thân và không dứt được khỏi những suy nghĩ tiêu cực.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi luôn được biết tới là những người nhân ái và yêu thương mọi người. Tuy bên ngoài đầy phóng khoáng và tự do, thế nhưng bên trong con giáp này lại khá yếu đuối và có nhiều suy nghĩ tiêu cực.

Đặc biệt với những ai từng phải chịu nhiều sự lừa dối thì đây chính là giới hạn cuối cùng của tuổi Hợi. Những lúc ấy, tuổi Hợi rất bi quan và tiêu cực, đồng thời có xu hướng sống khép kín mình không bộc lộ với ai.

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Tuổi Hợi cũng rất sợ phải sống một mình, không ai chia sẻ. Chỉ cần ở một mình trong thời gian ngắn cũng khiến con giáp này suy nghĩ liên miên, lo lắng đủ thứ.

Tuổi Thân

Theo tử vi, mặt ngoài, người tuổi Thân lúc nào cũng vui vẻ, sẵn sàng kết bạn và giúp đỡ mọi người, vì thế mà họ luôn được mọi người quý mến, thế nhưng thực ra, họ lại không phải người tích cực như những gì họ thể hiện.

Con giáp này rất hay lo trước lo sau, chẳng mấy khi yên tâm hoàn toàn vì việc gì. Chính vì những suy nghĩ ấy mà dần dần, họ trở thành một người bi quan, lúc nào cũng cảm thấy áp lực, đặc biệt là trong công việc. 


Những lúc như vậy, con giáp này thường chọn cách trốn tránh chứ không thẳng thắn đối diện, vì thế mà công việc khó có thể hoàn thành tốt đẹp, nếu không may, những lo nghĩ của họ sẽ trở thành hiện thực, khiến họ càng thêm thất vọng với bản thân mình.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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