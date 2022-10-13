Con giáp nào tiêu xài hoang phí, thẳng tay xuống tiền, chả bao giờ dư đồng nào?

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 11:52

Cả năm không dư được đồng nào là do tính cách tiêu xài thẳng tay của các con giáp dưới đây.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thẳng thắn, linh hoạt, chân thành và hào phóng, tính cách độc lập, có chủ kiến và quan điểm riêng trong mọi việc, không thay đổi ý kiến vì những gì người khác nói.

Tý hay tự nói rằng mình biết cách kiếm tiền và có sự nhạy bén trong kinh doanh nhưng lại không có nhiều tiền tiết kiệm, tất cả đều có lý do của nó nên mới nằm top con giáp tiêu xài hoang phí.

Tuổi Tý có vẻ sống khá lý trí, có thể lên kế hoạch chi tiêu tốt trong những lúc vui vẻ. Nhưng một khi tâm trạng không vui, con giáp này sẽ ra ngoài mua sắm thả ga để giải tỏa căng thẳng, quên đi mồ hôi của bản thân lúc kiếm tiền vất vả, không thèm quan tâm đến bất kỳ kế hoạch hay mục tiêu nào.

Khi không vui thì tiêu xài hoang phí, không mua được nhiều đồ thì khó chịu, đi mua thì toàn mua hàng chất lượng cao, giá cả cắt cổ, đôi khi bị “chém giá” mà không biết.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không hổ danh là người sành điệu, ưa nhìn vì họ hay họ chú ý đến hình thức bên ngoài, thích sử dụng vẻ ngoài sáng sủa của mình để thỏa mãn sự phù phiếm.

Dần cũng không biết cách kiềm chế khi tiêu tiền, thích gì là mua đó, miễn đủ tiền là được, bất kể món đồ đó có thực sự hữu ích hay không. Đôi khi Dần còn tiêu tiền để để thể hiện sức mạnh của mình, mua một số hàng hóa cao cấp, đắt tiền dù tài chính không mấy dư giả, khoe khoang với bạn bè.

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Con giáp này có thú vui là tiêu tiền khi buồn, họ muốn dùng những thứ họ thích để xoa dịu trái tim đang bị tổn thương. Người tuổi Dần vui vẻ, thích kết bạn, rất thích cuộc sống và đặc biệt chú trọng đến chất lượng cuộc sống.

Dù có chút hoang phí nhưng ít ra con giáp này hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất của mình vì tài kiếm tiền rất giỏi, xoay xở tài chính cũng nhanh nhẹn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi chưa bao giờ có khái niệm quan trọng về tiền bạc nên rất máu tiêu tiền. Ngoài ra họ còn thích tận hưởng cuộc sống, quan điểm sống của con giáp này là “ta chỉ sống một lần, phải yêu thương bản thân thật nhiều”.

Hợi luôn cố gắng làm cho bản thân vui vẻ. Nếu họ gặp chuyện không vui, lối thoát lớn nhất là tiêu tiền không tiếc tay nên mới lọt vào danh sách con giáp tiêu xài hoang phí. Người tuổi Hợi tiêu hoang nhưng lại hay gặp may mắn về tài lộc, có quý nhân phù trợ nên tiền bạc cũng tương đối dễ dàng.

Dù không biết quản lý tiền bạc, tằn tiện nhưng cuộc sống của Hợi đa phần vẫn giàu có. Tiêu tiền toàn dựa trên tâm trạng của bản thân, khi vui thì mua, không vui thì mua, không quan tâm đến tính thiết thực của đồ vật hay giá cả. chỉ cần thích là mua.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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