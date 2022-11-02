Top 3 con giáp luôn dính thị phi bởi chính sự nóng nảy và bốc đồng của bản thân

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 09:14

Nếu muốn tránh xa thị phi các con giáp cần tránh khỏi tính nóng nảy.

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão rất cả tin, chỉ cần nghe thấy ai nói chuyện gì đó thôi là họ có thể trở nên kích động một cách nhanh chóng, thậm chí không cần phải kiểm tra xem thông tin mà họ thu nhận được có chính xác hay không.

Và chính những lúc kích động ấy, họ sẽ đưa ra những cách giải quyết vấn đề rất nóng nảy, thiếu lý trí, cuối cùng gây ra những vấn đề khó có thể khắc phục được.

Vì thế, con giáp bốc đồng này cần phải tìm cách thay đổi tính xấu của mình, không thể dễ dàng tin theo lời của người ngoài được. Trước khi thực hiện bất cứ một công việc gì cũng cần phải suy nghĩ cho kĩ càng, chứ cứ nghĩ gì làm nấy sẽ chẳng đem lại một kết cục tốt đẹp.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có tính cách rất quyết đoán, nghĩ đến việc gì là sẽ lập tức thực hiện ngay, chẳng hề lo lắng bất cứ điều gì cả, nhưng cũng chính vì lẽ đó mà họ lại hay làm ra những hành động quá mức bốc đồng, khiến mọi người không thể nào hiểu nổi.

Có thể với người ngoài sẽ cảm thấy công việc này không thể thực hiện được, thế nhưng với tuổi Thân, họ lại thực hiện chẳng chần chừ chút nào. Tính cách này đôi khi sẽ khiến họ rơi vào rắc rối, thậm chí phải làm phiền người khác giải quyết giúp mình.

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Những lúc như vậy, họ sẽ cảm thấy rất hối hận, thế nhưng về sau vẫn sẽ chứng nào tật nấy. Cái bản tính bốc đồng đã gắn liền với con giáp này, khiến họ có muốn thay đổi cũng chẳng hề dễ dàng trong một sớm một chiều được.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất vốn rất sĩ diện, họ muốn nhận được sự tung hô của mọi người, còn một khi đã bị ai bóc mẽ, họ sẽ trở nên rất nóng nảy và làm ra những hành động thiếu lý trí. Hội những con giáp thích "múa rìu qua mắt thợ", khoe khoang vốn hiểu biết của bản thân 

Để bảo vệ danh dự của mình, họ có thể làm bất cứ việc gì, không cần quan tâm xem việc này có hợp lý không, có ích lợi gì hoặc làm tổn hại gì đến người khác không. Chính vì tính tình hẹp hòi này nên họ đã gây ra rất nhiều chuyện phiền phức, khiến người ta phải đau đầu.

Con giáp bốc đồng này cần suy nghĩ thoáng ra một chút, không phải cứ ai chê mình là đã có ác cảm với mình. Nhiều thời điểm, người ta góp ý chỉ là để mình ngày một hoàn thiện hơn mà thôi. 

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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