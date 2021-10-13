Top 3 con giáp 'lật ngược thế cờ', 7 ngày tới may mắn triền miên, giàu nhất thiên hạ không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 13/10/2021 11:00

May mắn kề bên, 3 con giáp sau đây sẽ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều thành quả rực rỡ trong thời gian tới.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất có chí tiến thủ trong công việc lẫn cuộc sống . Ngay từ nhỏ, con giáp này đã ham học hỏi , luôn tìm tòi và khám phá để thỏa mãn sự hiểu biết của chính mình. Càng trưởng thành, tuổi Thân càng học được nhiều điều và họ dồn hết tâm trí vào sự nghiệp của mình.

Tuổi Thân không muốn bị tụt lùi và luôn hy vọng cuộc sống tốt hơn mỗi ngày bởi vậy họ rất chịu khó học hỏi, hoàn thiện bản thân. Họ muốn dựa vào năng lực của mình để tiến tới thành công, không muốn nhờ cậy đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai nên nhiều khi vấp phải khó khăn.

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Ảnh minh họa: Internet

Trong 7 ngày tới, con giáp này sẽ có vận may lớn từ trên trời rơi xuống, nhân duyên tích cực, cuộc sống tràn đầy phúc khí. Vì vậy, cả trong cuộc sống và công việc, họ đều có thể nhận được tin vui, có thể là thăng chức, tăng lương hay thu được một khoản tiền lớn.

Ngoài ra, công việc của tuổi Thân cũng có thể được quý nhân giúp đỡ, dẫn dắt, đưa đến vận trình khởi sắc cho sự nghiệp lâu dài. Tài lộc trong thời điểm này cũng không bị cản trở, giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn.

Tuổi Tý  

Người tuổi Tý là người có duyên “ngầm”, có sự hiểu biết sâu rộng nhưng không khoe khoang. Tuy họ không giỏi giao tiếp xã hội nhưng họ có những nét tính cách riêng thu hút được người khác. Nhờ có sự thông minh và nhanh nhẹn trong công việc, tuổi Tý cũng tìm được cho mình động lực và hứng thú tuyệt vời nhất để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu đặt ra.

Nhìn tuổi Tý vẻ thờ ơ, mông lung với đời nhưng thực chất trong tâm trí của họ đang diễn ra nhiều suy nghĩ rất sôi động. Đặc trưng tính cách này cũng giúp ích rất nhiều cho phát triển sự nghiệp của họ.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho thấy, trong 7 ngày tới, tuổi Tý sẽ thu về được nhiều tài lộc nhờ vào may mắn từ trời xanh ban cho. Vận may này cũng nhờ vào sự tích lũy suốt khoảng thời gian dài trong quá khứ. Họ đã gieo mầm sự chăm chỉ của mình lên những ý tưởng và bây giờ là lúc thu được quả ngọt.

Tài chính của tuổi Tý không bùng nổ một lúc mà sẽ ổn định từ từ. Vận may sắp tới còn giúp họ gặt hái được nhiều thành quả trong sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có trách nhiệm và luôn năng động trong công việc nên họ cũng sẽ gặt hái được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp của mình. Con giáp này rất biết cách làm mọi việc trở nên bình thường, tạo hòa khí tốt giữa mọi người. Một khi đã quyết tâm làm việc gì, họ sẽ biết cách tìm đường đi đến thành công nhanh nhất.

Trong 7 ngày tới, tài vận của người tuổi Mùi sẽ bùng nổ, làm gì cũng thuận lợi. Mặc dù, thời gian trước có một vài sóng gió khiến vận trình của họ đi chệch hướng, nhưng thời gian tới sẽ là tuổi Mùi lấy lại tất cả mọi thứ của mình.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan trợ lực để con giáp tuổi Mùi đủ quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình. Nếu bạn muốn kế hoạch nào đó thành hiện thực thì cần phải duy trì sự kỷ luật, nghiêm túc trong công việc. Hãy xắn tay áo lên và bắt tay vào công việc đi nào.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các vấn đề liên quan tới sức khỏe của bản mệnh cũng được cải thiện nhanh chóng. Bạn đã dần biết cách điều hòa cơ thể thích nghi với hoàn cảnh, không những thế bạn cũng rất biết chăm sóc bản thân một cách khoa học hơn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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