Tuần mới (11-17/10) tài khoản nhảy số liên tục, 3 con giáp này xởi lởi nên trời cho lộc lá ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 07:00

Quả là thời tới cản không nổi khi những con giáp phát tài tuần mới dưới đây có muốn tránh cũng không thoát khỏi may mắn ùn ùn kéo đến. Đây sẽ là cơ hội để 3 con giáp này phất lên làm giàu.

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ nằm đầu tiên trong danh sách những con giáp có tài vận hanh thông nhất cuối tuần này, quả thực là đáng ghen tị quá mà! Tài khí của con giáp này đang tăng tiến khá nhanh trong tuần mới này. Có nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra và chắc chắn bản mệnh sẽ không để vuột mất cơ hội.

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Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể tranh thủ cát khí để mở rộng thu nhập từ nhiều công việc khác nhau. Người làm kinh doanh cũng có nguồn thu ổn định, tuy không có nhiều liền một lúc trong ngày này nhưng túc tắc, không lúc nào thiếu. Các nguồn hàng, nguồn khách hàng đều được duy trì trong tầm kiểm soát.

Chẳng những tài lộc mà tình duyên của tuổi Ngọ cũng đang vượng lên trông thấy. Thời điểm này người độc thân không ra chớp thời cơ thì thật là phí. Những đối tượng mà bạn gặp đều rất thu hút, thú vị nên dù không thể tiến triển thành tình yêu thì làm bạn cũng là trải nghiệm không tồi để cùng chia sẻ cuộc sống.  

Tuổi Tý 

Xin chúc mừng các bạn tuổi Tý cũng lọt vào top một trong những con giáp phát tài tuần mới này. Có tài tinh nhập mệnh, con giáp này được soi đường chỉ lối, đường tài lộc hanh thông vô cùng. Bạn sẽ thu về được một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, giúp bạn có thể giải quyết được các vấn đề tài chính đang mắc phải.

con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Điềm báo cho thấy thu nhập chính ổn định giúp cho bản mệnh dễ dàng thoải mái hơn trong những vấn đề tài chính, không phải lo lắng quá nhiều về chuyện chi tiêu. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều. 

Cơ hội cũng liên tục gõ cửa giúp bản mệnh có thể phát lộc phát tài, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh, tha hồ chi tiêu theo cách mình muốn. 

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới nhận thấy, người tuổi Sửu đang được tiếp thêm rất nhiều năng lượng tích cực và mạnh mẽ để có thể tiến lên phía trước.  

Niềm vui lớn nhất của tuổi Sửu ở thời điểm này chính là vấn đề tài chính. Bạn luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng để đem lại cuộc sống sung túc cho bản thân và những người xung quanh. Và đây là thời điểm công sức bạn bỏ ra nhận được đền đáp xứng đáng.

con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện đầu tư, hợp tác làm ăn đang có nhiều khởi sắc tích cực. Các mối quan hệ được tích lũy từ trước tạo cơ hội cho bạn phát triển. Cuối tuần này, bạn nên tận dụng những gì mình đang có để làm hậu thuẫn cho con đường công danh của mình. Nhờ vậy, nguồn thu nhập cũng sẽ được tăng lên đáng kể. Đây là thời gian khá may mắn của bản mệnh. Nếu có cơ hội đầu tư sinh lời, bạn nên tiến hành càng sớm càng tốt.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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