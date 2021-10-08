Đúng 22 ngày tới, lộc trời đổ như thác, 3 con giáp gặp cơ hội chuyển mình đổi vận, cuộc đời như cá gặp nước

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 21:00

3 con giáp sau đây sẽ có cơ hội chuyển mình giữa muôn trùng khó khăn trong 22 ngày tới.

Tuổi Mão

Đối với người tuổi Mão, trong 22 ngày tới, ngôi sao may mắn mới ở vị trí chính vị vì vậy vận khí của con giáp này đã có chuyển biến tốt. Hưởng được vận may nên tử vi học dự báo tuổi Mão sẽ tạm biệt khó khăn trước mắt và tài vận sa sút trước kia, từ đây tài lộc bắt đầu quay trở lại hanh thông hơn.

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Ảnh minh họa: Internet

Thời vận đến, cung tài lộc có nhiều khởi sắc, bạn sẽ có cơ hội thực hiện được điều bản thân mong muốn. Đồng thời, đối với một số người tuổi Mão, mặc dù có nhiều bước lùi trong sự nghiệp, nhưng chỉ cần họ dốc hết tâm trí để dọn đường và đặt nền móng vững chắc thì thời gian tới khi được các sao may mắn chiếu vào, tài lộc sẽ đến. Mặc người khác vùng vẫy giữa khó khăn, với những nền tảng mà bản thân tích luỹ được, bạn vẫn bảo toàn chắc chắn được tài lộc của mình.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là mẫu người không ngại gian khổ cũng không bao giờ chủ động lợi dụng người khác, họ luôn tự tin dùng tài năng của mình để đạt được mục tiêu. Trong 22 ngày tới đây, vận khí của bạn sẽ hanh thông hơn, mặc dù khó khăn ngập lối nhưng người tuổi Dần sẽ dùng tài trí và sự nhạy bén của bản thân để vượt qua tất cả.

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Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ vậy, may mắn sẽ đến để bạn tìm ra nhiều cách để kiếm tiền, nếu bạn có thể nắm bắt được thì tài lộc sẽ rủng rỉnh hơn trong thời gian này. Cố gắng phát huy phong độ như vậy trong công việc, người tuổi Dần sẽ có sự nghiệp tươi sáng và vững chắc hơn vào cuối năm nay.

Mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ được cấp trên chú ý và tạo nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức. Chính nhờ vậy, tài chính của người tuổi Dần được đảm bảo trong khi nhiều bạn bè và người quen vẫn phải vật lộn với nhiều khó khăn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tinh thần sôi nổi và lạc quan trong bất cứ đám đông nào. Họ không hẳn là người "cầm trịch" sân chơi nhưng họ luôn biết cách tạo ra sự thu hút của người khác. Đồng thời, họ cũng là người tài giỏi và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bản thân theo đuổi.

Nếu người tuổi Dậu chịu khó tập trung vào công việc và nắm bắt được cơ hội cấp trên tạo ra thì sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Ngoài ra, bạn cũng sẽ có thu hoạch khá tốt trên thị trường đầu tư chứng khoán trong khoảng cuối năm.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuy vậy, lời khuyên hữu ích dành cho tuổi Dậu là nhớ quản lý tiền bạc và kiềm chế ham muốn của bản thân trong quá trình mua sắm đồ đạc. Hơn nữa, hãy dồn ý chí và tâm huyết của bạn vào công việc chính hiện tại. Tuy phải bỏ nhiều công sức và thời gian nhưng sau những nỗ lực này, thành quả bạn nhận được sẽ vô cùng xứng đáng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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