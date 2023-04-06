Top 3 con giáp “lận đận” về chuyện tình duyên nhất năm 2023

Tình duyên của tuổi Thân trong năm 2023 khó như ý do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh. Vợ chồng bạn thiếu sự đồng cảm, sẻ chia nên dễ nghi kị, mâu thuẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ hạnh phúc.

Về gia đạo, trong năm gặp nhiều chuyện phiền muộn, trong nhà thiếu hòa khí, tình cảm lứa đôi có kẻ phá hoại hoặc dấu hiệu cản trở. Các cặp đôi đang hẹn hò mà tính chuyện kết hôn e rằng khó mà thành đôi. Các cặp vợ chồng kết hôn lâu mà chưa có con thì năm nay có thể đón hỷ tín. Đây là điểm sáng duy nhất trong vận trình tình cảm của tuổi Thân trong năm. Nếu có ý định sinh con năm 2023 thì nên chủ động lập kế hoạch và chuẩn bị tinh thần kỹ càng. Sinh con cũng là hỷ sự, “nhất hỷ chặn tam tai” (tức 1 chuyện vui có thể chặn được 3 chuyện xui), lấy hỷ khí át đi xui khí Thái Tuế âu cũng là cách hóa giải xui xẻo hiệu quả, đương số nên cân nhắc.

Chuyện tình cảm không được như ý nguyện vì gặp nhiều cản trở. Người độc thân được giới thiệu, mai mối nhưng khó gặp được lương duyên. Các mối quan hệ chỉ chớp nhoáng, sớm đến sớm đi.

Tình duyên của người tuổi Thân khó như ý do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Dần là một người cá tính mạnh mẽ. Dù là phận nữ nhưng bạn lại có cá tính không thua kém đàn ông cũng không hề kém họ về tài hay dự quyết đoán và chí tiến thủ. Dần luôn mong muốn khẳng định được bản thân mình trong sự nghiệp nên thường không màng mấy chuyện tình cảm đặc biệt là chuyện hôn nhân.

Khi yêu, phụ nữ tuổi Dần ít khi thể hiện thái độ ân cần, dịu dàng, cũng không biết nũng nịu, tuy tỏ ra cứng cỏi nhưng lại là người thường chịu thiệt thòi trong tình cảm. Bởi thế cho nên trong năm 2023 này, con giáp tuổi Dần phải trải qua không ít mối tình mới có thể tìm được “chân mệnh thiên tử” của mình.

Tuổi Ngọ thường chịu thiệt thòi trong tình cảm do tính cách của mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Năm 2023 là năm mà tuổi Mùi lận đận trong đường tình duyên nhất, người độc thân khó ghi được điểm trong mắt người khác giới, do đó, dù bạn có là người chủ động làm quen thì kết quả cũng chưa chắc đã được nhưng ý muốn.

Lời khuyên cho con giáp này là, với những người đã lập gia đình cần chú ý cách cư xử với nửa kia, để bầu không khí gia đình trở nên nhẹ nhõm hơn.

Tốt nhất, bạn không nên mang những bức xúc bên ngoài xã hội về nhà, khiến bầu không khí trong nhà trở nên căng thẳng, vợ chồng dễ mâu thuẫn từ những chuyện nhỏ nhặt. Mỗi khi chiến tranh nổ ra, bạn nên biết khống chế sự nóng giận của mình, không nói ra những lời gây tổn thương cho đối phương.

Các cặp đôi yêu xa cần phải cẩn thận vì bạn dễ phải đối mặt với nguy cơ tan vỡ. Nếu vẫn còn yêu người ấy, hãy trò chuyện và tâm sự với người ấy thật nhiều, đừng để khoảng cách địa lý và những vấn đề khác biệt mà hai người phải đối diện trở thành nguyên nhân khiến đôi bên ngày một xa nhau.

Tuổi Mùi là con giáp lận đận trong đường tình duyên nhất. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.