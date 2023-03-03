Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất trong nửa đầu tháng 3/2023

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 12:00

Trong nửa đầu tháng 3/2023, những con giáp giàu có này sẽ vạn sự hoan hỷ, tiền bạc xông xênh, cứ thế mà giàu ú ụ khiến ai cũng hờn.

Tuổi Sửu

Trong số 12 con giáp, Sửu chính là người may mắn nhất trong nửa đầu tháng 3/2023. Chẳng những làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, Sửu còn dễ dàng kiếm lợi từ những khoản đầu tư, kinh doanh của mình. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đã đề ra Sửu ắt nằm trên đống vàng.

Càng về giữa tháng con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, đếm sái tay cũng không hết tiền. Thế nên, Sửu hãy phấn đấu không ngừng để có được những gì mình khát khao. Hãy cứ vững vàng với ước mơ hoài bão, sống chân thành và dám dấn thân thì không chỉ tiền chất chật két, nhà đẹp xe sang cũng đang chờ Sửu phía trước.

Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất trong nửa đầu tháng 3/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tài vận của người tuổi Tuất trong nửa đầu tháng 3 khá vượng. Được bề trên thương yêu, quý nhân tương trợ nên may mắn cứ ập xuống đầu, tiền bạc nối đuôi nhau chạy vào túi Tuất. Dù làm công hay làm chủ, tuổi Tuất sẽ ngập trong biển tiền.

Làm chơi hưởng thật, đại cát đại lợi, sung túc đủ đầy chính là thành quả Tuất xứng đáng nhận được. Trời sinh tuổi Tuất là con giáp tài giỏi, khôn ngoan và có gan làm giàu. Họ thích thử thách bản thân, dám đương đầu với khốn khó và từng bước khẳng định tài năng của mình, đạp lên thị phi để vươn mình phát triển.

Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất trong nửa đầu tháng 3/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Khổ tận cam lai, bước chân vào nửa đầu tháng 3, con giáp giàu sang này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Những kẻ đã hãm hại, chơi xấu Hợi sẽ phải trả giá đắt cho hành vi tàn ác của mình với nghiệp báo nặng nề.

Thay vì nghĩ cách đối phó với tiểu nhân, tự bảo vệ mình thì từ giờ trở đi Hợi chỉ việc tập trung kiếm tiền. Thời gian này, con giáp tuổi Hợi sẽ tha hồ hốt bạc vào nhà, đón quý nhân ghé thăm, muốn nghèo cũng khó.

Top 3 con giáp làm một hưởng mười, đại cát đại lợi, tài vận vượng phát nhất trong nửa đầu tháng 3/2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Khổ tận cam lai: 11 ngày tới (4/3 - 14/3), 3 con giáp ‘cá chép hóa rồng’, đổi đời đổi vận, giàu có vật vã

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn nhất trong 11 ngày tới, bạn sẽ tha hồ rước lộc vào nhà, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, hưởng trọn lộc trời.

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