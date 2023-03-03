Rằm tháng 2 sắp đến: Hào quang rực rỡ, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, kiếm tiền đỉnh cao, đào ngay kho vàng

Tâm linh - Tử vi 03/03/2023 05:48

Đúng Rằm tháng 2 sắp đến, cát tinh nhập mệnh, thần phật phù hộ nên 3 con giáp may mắn sau vận đỏ hơn son, may mắn liên tiếp, tin vui liên miên.

Tuổi Dần

Theo dự đoán của tử vi, chỉ cần qua Rằm tháng 2 sắp đến, người tuổi Dần có Chính Tài hỗ trợ nhờ đó mà vận trình tài lộc đi lên thẳng đứng. Cơ hội làm ăn trúng mánh đến với con giáp này một cách dồn dập, tới tấp. Dần có thể kiếm được khoản tiền lớn, đủ để trở thành một bậc đại gia.

Người tuổi Dần liên tục gặp may về tiền bạc, công việc nhưng cuộc sống lại phát sinh một số vấn đề khiến Dần phải suy nghĩ đau đầu. Dù có là chuyện gì đi nữa thì Dần hãy luôn nhớ bình tĩnh để giải quyết mọi việc.

Rằm tháng 2 sắp đến: Hào quang rực rỡ, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, kiếm tiền đỉnh cao, đào ngay kho vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chỉ cần qua Rằm tháng 2 sắp đến, người tuổi Tỵ lộc lá tràn trề, sự nghiệp phơi phới. Phúc khí đều đổ dồn cho con giáp này hưởng thụ. Nếu như cách đây ít ngày, Tỵ vừa mới trải qua một biến cố suy sụp, thì sắp tới đây, Tỵ sẽ được sống trong những ngày thật bình yên.

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng. Tỵ có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn.

Rằm tháng 2 sắp đến: Hào quang rực rỡ, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, kiếm tiền đỉnh cao, đào ngay kho vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những ngày vừa qua, dù có cát tinh chiếu rọi nhưng do chưa đúng thời điểm nên có vẻ như tình hình tài chính của Ngọ vẫn không có nhiều biến động. Tuy nhiên, bản tính kiên trì, nhẫn nại và siêng năng nên Ngọ vẫn không ngừng cố gắng làm việc.

Tử vi có nói, khi qua Rằm tháng 2 sắp đến sẽ là quãng thời gian mà Ngọ có thể ngập ngụa trong đống tiền. Rất nhiều khoản thu trước đó vẫn đứng im thì nay tự động chạy về túi của Ngọ. Có được tiền của, Ngọ càng có động lực làm việc. 

Rằm tháng 2 sắp đến: Hào quang rực rỡ, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều hết mực, kiếm tiền đỉnh cao, đào ngay kho vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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