Đúng 10 ngày tới (18/2 - 27/2), xua tan bóng tối, 3 con giáp tỏa sáng như ánh mặt trời, thần tài dúi tiền vào tay, không còn phải bôn ba vất vả

Tâm linh - Tử vi 17/02/2023 09:50

Bước sang 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban lộc, ngồi yên cũng có tiền tiêu, sung sướng không ai sánh bằng.

Tuổi Mão

Mão nhẹ nhàng, khéo léo trong cách đối nhân xử thế nên được rất nhiều người yêu mến, sẵn sàng giúp đỡ bản mệnh khi gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sự nhiệt huyết, hết lòng vì công việc cũng là điều mang Mão đến thành công trong thời gian tới. Con giáp có mệnh giàu sang, cuộc sống sung túc, êm ả sau tuổi 40.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, bước sang 10 ngày tới là thời điểm đại cát với người tuổi Mão. Đường tài lộc của con giáp nở rộ lên hương không ai sánh bằng. Sau quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ, đây là thời khắc con giáp thu hái “quả ngọt”. Công việc thăng tiến, con giáp kiếm tiền nhiều không kể hết. Ngoài ra, từ thời điểm này, tuổi Mão được quý nhân phù trợ nên gặp dữ hóa lành, không cần phải quá bôn ba vất vả.

Đúng 10 ngày tới (18/2 - 27/2), xua tan bóng tối, 3 con giáp tỏa sáng như ánh mặt trời, thần tài dúi tiền vào tay, không còn phải bôn ba vất vả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi vốn tính thông minh, linh hoạt. Con giáp không thích sự an phận mà luôn cố gắng tranh đấu cho những giá trị mà bản mệnh nghĩ là đúng. Thay vì cố hết sức cho sự nghiệp, Mùi luôn biết cân bằng giữ công việc và cuộc sống. Chính thái độ tích cực, tinh thần lạc quan mà Mùi đạt những thành tựu đáng kể khi còn rất trẻ.

Bước sang 10 ngày tới, vận tài lộc của con giáp may mắn này có những chuyển mình đáng kể. Người tuổi Mùi có công việc thuận lợi từ đó gia tăng thu nhập đáng kể. Thêm vào đó, con giáp còn kiếm được một khoản kha khá nhờ vào các phi vụ đầu tư tay trái. Nếu đang có ý định phát triển hay tiến hành một điều gì đó mới, con giáp nên lên kế hoạch kỹ càng. Thời vận đang lên, Mùi làm gì cũng sinh lời.

Đúng 10 ngày tới (18/2 - 27/2), xua tan bóng tối, 3 con giáp tỏa sáng như ánh mặt trời, thần tài dúi tiền vào tay, không còn phải bôn ba vất vả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn biết nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, Ngọ tuy không có điểm xuất phát tốt nhưng bù lại con giáp có sự kiên định và ý chí vượt khó vô cùng mạnh mẽ. Đến giai đoạn nhất định, khi đã đi qua mọi cơ cực, Ngọ sẽ có cuộc sống viên mãn.

Tử vi cho thấy, tuổi Ngọ gặp khá nhiều may mắn khi bước sang 10 ngày tới. Việc kiếm tiền của người tuổi Ngọ trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn bao giờ hết. Bản mệnh có công việc ổn định và bạn luôn yêu thích, phấn đấu hết mình cho nó. Bên cạnh đó, Ngọ sẽ có được điểm sáng tài lộc khi con giáp bất ngờ nhận được “tiền từ trên trời rơi xuống”. Món tiền có thể là do biếu tặng hay con giáp may mắn trúng được. Vì là quà từ ơn trên ban phát nên con giáp cứ thoải mái sử dụng nhé.

Đúng 10 ngày tới (18/2 - 27/2), xua tan bóng tối, 3 con giáp tỏa sáng như ánh mặt trời, thần tài dúi tiền vào tay, không còn phải bôn ba vất vả - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa vàng' ghé đến, một bước hóa 'Phượng Hoàng lửa', tiền bạc tiến công vào thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch

3 con giáp hân hoan đón 'cơn mưa vàng' ghé đến, một bước hóa 'Phượng Hoàng lửa', tiền bạc tiến công vào thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch

Thời gian cận kề ngày 20/1 âm lịch, 3 con giáp may mắn thu hút quý nhân, vượng khí lên hương nên làm gì cũng công thành danh toại.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 10 ngày tới tử vi ngày 17/2/2023 tu vi 12 con giap 17/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 28 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 29 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 17 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số