Top 3 con giáp là con vàng con bạc của Thần Tài, có phúc có phần từ ngày 1/9 đến ngày 5/9: Công danh phát đạt, trúng số đổi đời, phất lên làm đại gia

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây hoan hỷ đón nhận vận may từ bề trên từ ngày 1/9 đến ngày 5/9, phúc lộc song toàn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có lợi thế thông minh, lanh lợi và chủ động, có thể vững vàng nội tâm. Bản mệnh không thích lãng phí thời gian vào những việc hờ hững. Mão là kiểu người thích sự khám phá và những điều mới mẻ.

Trong khoảng thời gian trước đây, người tuổi Mão cũng vượt qua nhiều thử thách. Dù có những sai lầm và khúc mắc nhỏ nhưng điểm chung của người tuổi Mão là rút ra được bài học đáng giá.

Từ ngày 1/9 đến ngày 5/9, người tuổi Mão sẽ có những bước đột phá ở nơi làm việc. Nếu bản mệnh có thể giữ được tâm thế của mình và thận trọng thì sẽ có tin vui trong sự nghiệp như cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương.

Người tuổi Mão cần rèn thêm tính kiên nhẫn vì những ngày tháng sắp tới sẽ mở ra con đường chông gai, càng chăm chỉ thì càng có nhiều triển vọng.

Top 3 con giáp là con vàng con bạc của Thần Tài, có phúc có phần từ ngày 1/9 đến ngày 5/9: Công danh phát đạt, trúng số đổi đời, phất lên làm đại gia - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài từ ngày 1/9 đến ngày 5/9.

Trong thời điểm này, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Top 3 con giáp là con vàng con bạc của Thần Tài, có phúc có phần từ ngày 1/9 đến ngày 5/9: Công danh phát đạt, trúng số đổi đời, phất lên làm đại gia - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người cầm tinh con Trâu bản chất lương thiện, thật thà, họ cần cù chịu khó. Luôn được biết đến ở tinh thần cầu tiến và ý chí vươn lên.

Thời gian từ ngày 1/9 đến ngày 5/9, họ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có thể sẽ được cất nhắc vào một vị trí mới, xứng đáng với năng lực của bản thân. Sớm hay muộn, con giáp này cũng sẽ tận hưởng được những trái ngọt từ những nỗ lực của mình.

Những người tuổi Sửu đang có ý định chuyển việc thì đây cũng là cơ hội tốt để họ tìm kiếm một môi trường làm việc mới. Có thể nói trong thời gian này, cơ hội công việc của con giáp tuổi Sửu rất nhiều. Người tuổi này cần suy nghĩ kỹ để chọn ra cơ hội phù hợp với bản thân mình, từ đó tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Top 3 con giáp là con vàng con bạc của Thần Tài, có phúc có phần từ ngày 1/9 đến ngày 5/9: Công danh phát đạt, trúng số đổi đời, phất lên làm đại gia - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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