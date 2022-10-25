Top 3 con giáp hướng nội, không thích ồn ào nói nhiệt nhưng lại rất quyết đoán, sự nghiệp vang dội

Ai cũng phải công nhận người tuổi Sửu rất nghiêm túc và chăm chỉ, lúc nào ta cũng thấy họ đang cắm đầu cắm cổ làm việc để hoàn thành tốt công việc được giao. Họ ít khi chủ động tiếp xúc với người khác bởi họ không thích một cuộc sống quá ồn ào.

Con giáp này cảm thấy bầu không khí ồn ã, thậm chí hỗn tạp sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, so với việc làm một người nổi bật, là tâm điểm của đám đông thì họ muốn mình là một người trầm lắng, không nổi tiếng, thậm chí là hòa lẫn trong đám đông hơn. Sự lặng lẽ vốn đã là bản tính của họ, cho dù mọi người có khuyên họ thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không có ý định thay đổi. Tuy nhiên, làm một người lặng lẽ không có nghĩa họ không có tham vọng, muốn trở thành một kẻ tầm thường cả đời, bởi họ là con giáp quyết đoán, luôn đạt được thành tích cao trong công việc.

Tuổi Tuất có tấm lòng ấm áp, luôn chân thành giúp đỡ người khác. Tư tưởng sống của người tuổi Tuất là sống để cho đi chứ không phải nhận về riêng mình. Bạn luôn tạo được lòng tin để mọi người tin tưởng, chia sẻ. Bạn là người có tấm lòng vị tha nên sẽ cho qua những lỗi lầm của người khác.

Bạn không có nhiều bạn bè, nhưng bạn bè thân thiết của bạn luôn yêu thương, tin tưởng bạn và sẵn sàng đưa tay giúp đỡ bạn lúc khó khăn.

Có thể nói Tuất sống rất tình cảm, luôn nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân. Tuy nhiên những tính cách này khiến Tuất gặp nhiều rắc rối, bạn luôn cất giữ nỗi buồn trong lòng mà chia sẻ với mọi người nên cuộc sống của bạn đôi lúc gặp căng thẳng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách dịu dàng và hòa đồng, dường như có thể làm thân với bất cứ ai. Tuy nhiên, trên thực tế, họ không phải là một người thích bầu không khí ồn ào, náo nhiệt.



Họ tận hưởng những khoảnh khắc yên tĩnh chỉ có một mình mình hoặc với những người mình thật sự yêu mến và trân trọng hơn. Nếu có thời gian, họ luôn được đắm mình trong không gian riêng tư chứ chẳng mấy khi chủ động tụ tập bạn bè.



Khi tham gia vào những buổi tiệc tùng, dù bề ngoài, con giáp không thích ồn ào này có vẻ rất hài hòa, nói chuyện với bất cứ ai, tuy nhiên, sâu trong lòng họ lại không hề coi đó là sự vui vẻ thực sự. Chỉ khi nào không thể chối từ được, họ mới tham gia vào các cuộc vui.

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