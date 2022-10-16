Top 3 con giáp giàu sang bậc nhất trong 15 ngày cuối tháng 10 (17/10 -31/10), Vận Đỏ Như Son, 3 con giáp đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 18:05

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'dang tay đón thần Tài', vận may bủa vây, liên tục đón tin vui tới tấp trong 15 ngày cuối tháng 10.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu khả trầm lặng, ít nói. Con giáp này có năng lực, lại cần cù chịu khó nên có thể thành công. Vốn dĩ với đầu óc nhạy bén, người tuổi này tìm ra nhiều cơ hội để thăng tiến. Người tuổi này có phúc khí nên sẽ sớm được quý nhân nâng đỡ.

Top 3 con giáp giàu sang bậc nhất trong 15 ngày cuối tháng 10 (17/10 -31/10), Vận Đỏ Như Son, 3 con giáp đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ - Ảnh 1
 Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả - Ảnh minh họa: Internet

15 ngày cuối tháng 10, người tuổi Sửu có tài vận dồi dào. Họ gặp được quý nhân, được người tốt giúp đỡ trong cuộc sống cũng như công việc. Những người làm kinh doanh sẽ gặp được bạn làm ăn có uy tín, các thương vụ thu về nhiều thành quả.

Những người làm công ăn lương cũng có tài lộc dồi dào, được cấp trên nâng đỡ. Người tuổi này nên tập trung toàn bộ sức lực để kiếm tiền. Chỉ cần nỗ lực hết sức mình, họ có thể kiếm được khoản thu nhập lớn hơn nhiều so với trước đây.

Tuổi Dậu

15 ngày cuối tháng 10 con đường tài lộc của người tuổi Dậu khá tươi sáng. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh khá vất vả, nhưng chỉ cần nỗ lực và nỗ lực hết mình trong mọi việc thì mọi vấn đề đều sẽ được khắc phục ổn thỏa. 

Top 3 con giáp giàu sang bậc nhất trong 15 ngày cuối tháng 10 (17/10 -31/10), Vận Đỏ Như Son, 3 con giáp đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ - Ảnh 2
Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được thời cơ đầu tư, kinh doanh có trị giá, đem về lợi nhuận kho nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có tín hiệu khởi vượng và được quý nhân trợ giúp. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được thời cơ đầu tư, kinh doanh có trị giá, đem về lợi nhuận kho nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Đường tơ duyên của Dậu cũng diễn ra êm xuôi, cả 2 có sự hiểu nhau sâu sắc và yêu thương nhau hơn. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ, thông minh, đầy nhiệt huyết, đam mê, có 1 chút liều lĩnh, bất cần và rất biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có đầy đủ các yếu tố để thành công và giàu có trong cuộc sống.

Top 3 con giáp giàu sang bậc nhất trong 15 ngày cuối tháng 10 (17/10 -31/10), Vận Đỏ Như Son, 3 con giáp đón nhận tin vui tài lộc, sự nghiệp hanh thông, vận trình suôn sẻ, hưởng trọn phú quý trong thiên hạ - Ảnh 3
Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Ngọ sẽ còn thành công hơn nữa. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

15 ngày cuối tháng 10, được đánh giá là thời điểm không thể tốt hơn để người tuổi Ngọ đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì họ là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong khoảng thời gian này.

Tuổi Ngọ chỉ có một nhược điểm, đó là nhanh mất hứng thú. Chỉ cần biết kiểm soát cảm xúc cá nhân, điều chỉnh cho phù hợp, tuổi Ngọ sẽ còn thành công hơn nữa. Tử vi học có nói, tuổi Ngọ đi đâu, làm gì cũng đều hanh thông, suôn sẻ, không phải lo chuyện tiền nong.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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