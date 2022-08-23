TOP 3 con giáp được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết trong tháng 9 tới

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 22:22

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết trong tháng 9 tới.

Tuổi Hợi

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ vô cùng rộng mở, có cơ hội nâng cao vị thế và tạo lập được chỗ dựa tốt để chuẩn bị cho bước tiến thân sắp tới. Nhờ có quý nhân giúp đỡ trong việc mở rộng quy mô hợp tác, làm ăn mà con giáp may mắn này có thể thu về nguồn tiền rủng rỉnh.

Đây là thời điểm tuyệt vời để bạn gặp và làm quen với một ai đó. Một mối quan hệ mới có thể xảy ra với con giáp này bất cứ lúc nào. Nếu bạn đã gắn kết với một mối quan hệ nào đó từ trước, thì mối quan hệ của bạn có thể chuyển lên một tầm mới, cao hơn và hòa hợp nhau hơn.

TOP 3 con giáp được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết trong tháng 9 tới - Ảnh 1
Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ vô cùng rộng mở, có cơ hội nâng cao vị thế và tạo lập được chỗ dựa tốt để chuẩn bị cho bước tiến thân sắp tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống, thường xuyên gặp được quý nhân trợ giúp, tài lộc dồi dào, viên mãn. Đặc biệt, đây chính là khoảng thời gian rực rỡ vô cùng của bản mệnh. 

Bên cạnh đó, vận đào hoa nở rộ giúp tình cảm gia đình của bản mệnh càng thêm khăng khít, bền chặt. Đây là cơ hội tốt để người độc thân ngỏ lời yêu thương hay cầu hôn người mà bản mệnh thầm thương trộm nhớ.

TOP 3 con giáp được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết trong tháng 9 tới - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài ưu ái trong cả trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối ổn thỏa. Bạn đã giải quyết ổn thỏa mọi việc và đây là lúc đón nhận kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh có thể phải đối mặt với những tin đồi không hay hay thị phi bất ngờ.

Vận trình tình cảm tìm được điểm chung. Sau thời gian dài chiến tranh lạnh, bản mệnh và người ấy đã tìm được tiếng nói chung nhờ những cuộc nói chuyện thẳng thắn. Còn người độc thân có thể sẽ tìm được ý trung nhân nhờ sự chủ động.

TOP 3 con giáp được Thiên Tài hộ mệnh, quý nhân trợ lực, sự nghiệp một bước 'nhảy vọt', tiền tiêu không hết trong tháng 9 tới - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên tương đối ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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