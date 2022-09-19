Top 3 con giáp có tin vui dồn dập: Tháng 10 thần Tài "chấm sổ", tháng 11 tiền về tới tấp, cuối năm mua biệt thự tậu xe sang tiền tỷ

3 tháng cuối năm nay nhìn chung sẽ là một năm vô cùng tốt đẹp với người tuổi Sửu. Bản mệnh được dự báo có nhiều thay đổi mang tính tích cực.

Tất nhiên, cũng có những lúc Sửu bỏ lỡ những cơ hội nhất định. Nhưng bù lại, con giáp này tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm sống và những bài học quý báu.

Tử vi cho thấy những người tuổi Sửu năng động, nhiệt tình và cởi mở. Họ sẵn sàng thay đổi nếu thấy điều đó là tốt. Người tuổi Sửu không chấp nhận đứng mãi một chỗ. Ngược lại, họ sẵn sàng đảm nhận nhiều công việc ở nhiều vị trí khác nhau, không ngừng vận động, khám phá.

Thời gian tới hứa hẹn mở ra cho Sửu nhiều cơ hội tốt, giúp bản mệnh phát huy được khả năng của mình, tạo nên bước đột phá.

Đặc biệt, những người tuổi Sửu làm công việc kinh doanh, nhiếp ảnh, phóng viên,… được cho là sẽ gặt hái nhiều thành công hơn cả.



Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi rất chăm chỉ phấn đấu sự nghiệp. Chỉ cần có lộ trình đã định thì họ sẽ không dễ dàng thay đổi, đồng thời cũng rất chú trọng đến mối liên hệ giữa con người với nhau.

Ai cũng nhìn thấy được là con giáp tuổi Mùi thường làm việc quên ăn quên ngủ. Đặc biệt là lãnh đạo sẽ đánh giá cao nỗ lực và sự cống hiến hết mình của họ. Vì thế, đón đợi người tuổi Mùi trong 3 tháng cuối năm sẽ là thăng quan, tiến chức.

Con giáp này có thể thay đổi vận trình một cách tốt đẹp, công danh sự nghiệp ngày càng suôn sẻ, mối làm ăn khá tốt, tiền bạc tăng nhanh.

Có thể nói mọi vấn đề của người tuổi Mùi đều được giải quyết dễ dàng, làm ăn phát đạt hơn trong 3 tháng cuối năm nay.

Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Đa số những người tuổi Ngọ đều thông minh và đảm đang. Công việc của bản mệnh khá suôn sẻ. Trong cuộc sống họ luôn giữ thái độ tích cực và không để bị mất tinh thần chiến đấu. Dù trải qua thăng trầm cũng không thể làm Ngọ lùi bước. Con giáp này luôn khao khát có một cuộc sống tốt đẹp.

3 tháng cuối năm, tài vận của người tuổi Ngọ tiếp tục tăng cao. Những chuyện vui liên tiếp đến với Ngọ, sự nghiệp ngày càng phát triển. Khó khăn đã ở thì quá khứ, giờ là lúc những điều tốt đẹp sẽ tới. Nếu như Ngọ nỗ lực vươn lên thì cuộc sống sẽ không bao giờ nghèo khó.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.