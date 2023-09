Ngày thứ 2 (19/9): Hũ vàng đặt trước cửa nhà, 3 con giáp có đường công danh rộng mở, hứa hẹn thăng quan tiến chức trong thời gian tới

Người tuổi Mùi cũng sẽ có những thành tựu lớn trong kinh doanh, sự nghiệp cũng thăng hoa ai cũng phải nể phục.

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng người tuổi Dậu có năng lực lại rất ham học hỏi. Tuy nhiên, con giáp này có nhược điểm là chưa tự tin vào bản thân, hay có những suy nghĩ thiếu tích cực dẫn đến sự nhụt chí khi phải đưa ra một quyết định lớn lao.

Bản thân tuổi Dậu có sự sáng tạo tốt, có chính kiến trong mọi vận đề. Dù làm việc gì, con giáp này đều nhìn trước nhìn sau. Đôi khi tuổi Dậu cũng chưa thật sự kiên định với mục tiêu đã đặt ra.

Người tuổi Dậu có tinh thần cầu thị, nghiêm túc trong công việc. Khi làm bất cứ việc gì, con giáp này cũng dành thời gian lắng nghe góp ý, phản hồi từ những người xung quanh. Điều này giúp tuổi Dậu luôn được mọi người tin tưởng, yêu quý.

Tuổi Dậu vượng vận quý nhân. Trong công việc hay cuộc sống, bản mệnh đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người.

Tử vi dự báo rằng, thứ 2 đầu tuần, sự nghiệp của tuổi Dậu ngày càng thăng hoa. Bản mệnh được người tốt giúp đỡ, có thêm cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tuổi Dậu càng ngày càng tự tin hơn để hoàn thành các nhiệm vụ khó khăn.

Tuổi Tỵ

Bắt đầu từ thứ 2 tới, những người sinh năm Rắn sẽ không còn thấp thỏm như trước nữa, vì họ sẽ mang lại may mắn cho bản thân. Chính vì nỗ lực không ngừng mà vận may của họ sẽ ngày càng tốt hơn. Vận may của họ cũng ngày càng hanh thông, tài lộc ngày càng mạnh, xung quanh cũng có nhiều tài lộc mang đến.

Vận khí mang đến một tài lộc không quá nhỏ hoặc không hề nhỏ, cho họ dấn thân vào con đường tài lộc vàng son, thu nhập tăng lên gấp bội, tài lộc tăng thêm, không phải lo lắng gì cơm ăn áo mặc suốt đời. Có thể nói sáu tháng qua cuộc sống của họ không mấy khó khăn.

