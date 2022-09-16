2 ngày cuối tuần (17, 18/9): 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, vận trình khởi sắc, lên hương tài vận, làm ăn phát tài, phú quý giàu sang, tài lộc dư thừa

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 00:05

3 con giáp dưới đây chuẩn bị tinh thần đón vận may và có Quý nhân giúp đỡ, mọi sự như ý cát tường.

Tuổi Mão

Những người sinh năm Mão rất chăm chỉ, cần cù và tốt bụng, tuy không giỏi ăn nói nhưng khả năng của họ rất nổi bật. 2 ngày cuối tuần (17, 18/9) sẽ có nhiều sự kiện vui vẻ, tài lộc vượng phát, gặp nhiều may mắn, trúng thưởng lớn, sự nghiệp thăng hoa.

Người tuổi Mão sẽ được quý nhân phù trợ ở nơi làm việc và nâng đỡ mình lên cấp cao hơn, miễn là người tuổi Mão luôn vững vàng và dám nghĩ dám làm, họ sẽ không thiếu cơ hội để đạt hiệu quả công việc và thu nhập tăng vọt.

2 ngày cuối tuần (17, 18/9): 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, vận trình khởi sắc, lên hương tài vận, làm ăn phát tài, phú quý giàu sang, tài lộc dư thừa - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng tuổi Thân là con giáp chăm chỉ, không ngừng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội thành công. Dù không ôm tham vọng để trở thành đại gia, tỷ phú nhưng họ vẫn luôn cố gắng để có cuộc sống sung túc hơn, hậu vận được hưởng an nhàn.

2 ngày cuối tuần (17, 18/9), tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố. Con giáp này có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể. Nếu tiếp tục phát huy hết năng lực, tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

2 ngày cuối tuần (17, 18/9): 3 con giáp được hưởng vía Thần Tài, vận trình khởi sắc, lên hương tài vận, làm ăn phát tài, phú quý giàu sang, tài lộc dư thừa - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và chính trực. Con giáp này có tham vọng lớn và chưa bao giờ để mất lòng ai. Họ luôn chủ động và tích cực trong sự nghiệp. Bản mệnh cũng có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo.

2 ngày cuối tuần (17, 18/9), người tuổi Ngọ có tài lộc dồi dào, gặp nhiều chuyện tốt đẹp. Con giáp này có quý nhân giúp đỡ nên gặp dữ hóa lành. Bên cạnh đó, họ cũng được tạo cơ hội tiến thân, đường công danh sự nghiệp của họ nhờ vậy mà rộng mở hơn trước.

Con giáp này có vận may lớn vào nhà, vận may nhỏ nhập túi, tài lộc dồi dào và có một tương lai tươi sáng. Với những người còn độc thân dự báo có thể tìm được một nửa của mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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