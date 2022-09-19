Thứ 2, thứ 3 (19, 20/9): 3 con giáp thật thà tốt bụng, được Thần Tài chiếu cố, Quý nhân phù trợ, ban tài phát lộc, vạn sự cát tường như ý

Tử vi cho thấy thứ 2, thứ 3 (19, 20/9) sẽ là 2 ngày cùng may mắn với người tuổi Dần. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân từ mọi tầng lớp. Chính vì vậy mà Dần có thể định hướng tốt hơn con đường mình cần đi.

Nếu Dần có ý định tiếp tục theo đuổi việc học lên cao thì trong năm nay cũng rất thuận lợi. Năm nay người tuổi Dần đang trong giai đoạn học hành vô cùng suôn sẻ, hanh thông.

Trong sự nghiệp, người tuổi Dần nhanh chóng khẳng định được khả năng và có chỗ đứng vững chắc. Vì bản mệnh vốn là người chăm chỉ, có lập trường riêng nên nhìn chung Dần sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra.

Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là người chăm chỉ, cần cù. Con giáp này ít nói và không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Họ biết người biết ta, biết nhược điểm của bản thân để khắc phục, luôn giữ tinh thần khiêm tốn, cầu thị.

Tuổi Sửu cũng có tinh thần ham học hỏi, luôn nỗ lực để cải thiện bản thân, xây dựng tương lai tốt đẹp. Nhờ sự kiên trì, con giáp này có thể vượt qua mọi khó khăn, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Đây cũng là con giáp luôn biết cam chịu, cho dù khổ thế nào cũng nghiến răng chịu đựng cho qua. Con giáp này luôn có mặt thiệt thòi về đường hôn nhân, nhưng cũng vì thế mà họ nhận được tình cảm chân thành, cũng như sự nể phục đến từ phía bạn đời của mình.

Tử vi dự báo rằng, 2 ngày đầu tuần này, sự nghiệp của tuổi Sửu có chuyển biến lớn. Con giáp này có thể nhận được một khoản lương thưởng khá lớn. Các mối quan hệ cá nhân cũng giúp tuổi Sửu rất nhiều trong việc phát triển.

Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có thể sớm chứng tỏ bản thân, từ nhỏ đến già, thu hoạch của cải tích cực cũng tăng lên, có tái đầu tư, tài lộc phát triển nhanh chóng, có thể trúng vé số. 2 ngày đầu tuần này, Thìn được gặp Quý nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ, biến dữ hóa lành, thu về nhiều tài lộc lớn.

Họ sẽ rất giỏi tu dưỡng bản lĩnh, khí chất đáng ghen tị, sau này sẽ vượt qua khó khăn, mở ra bước ngoặt, sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Nếu nắm bắt được cơ hội này, quý nhân phù trợ, một cuộc sống tốt đẹp, và giàu có sẽ chờ đợi.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm