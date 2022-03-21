Top 3 con giáp có số ‘ngậm thìa vàng’ thăng chức tăng lương trong 7 ngày tới, mệnh giàu sang khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 21:50

Vận số 12 con giáp năm 2022 xin hé lộ danh sách 3 con giáp vượng vận quý nhân, được trời sinh có số mệnh phú quý, bất kể cuộc sống bây giờ sướng khổ thế nào nhưng trong 7 ngày tới thì mọi thứ sẽ thay .

Tuổi Thân

Top 3 con giáp có số ‘ngậm thìa vàng’ thăng chức tăng lương trong 7 ngày tới, mệnh giàu sang khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 1

Những người cầm tinh con giáp tuổi Thân trước đây do chịu ảnh hưởng của hung tinh nên tài vận của con giáp này lao đao, mọi việc gặp nhiều phiền phức, khó khăn, làm việc gì cũng dễ rơi vào cảnh thất bại.

Nhưng trong 7 ngày tới, chuẩn bị bước qua tháng 4 dương lịch tài bạch cung xuất hiện cát tinh văn xương nên nếu có thể nắm bắt được cơ hội, không chỉ may mắn ngập tràn mà tuổi Thân còn đón nhận “mùa xuân của cuộc đời”.

 Ngoài các khoản thu nhập chính vẫn được đảm bảo, tuổi Thân còn có khoản thu lớn từ công việc kinh doanh buôn bán. Nếu Thân biết tận dụng thời cơ, mạo hiểm đầu tư một chút thì khả năng thành công sẽ khá cao, từ giờ đến cuối năm tuổi Thân sẽ tích lũy được nhiều tài sản và công việc làm ăn suôn sẻ, tiền vào như nước. Ngoài ra, con giáp này cũng hết sức thăng hoa, viên mãn trong tình cảm, hôn nhân gia đình.

Tuổi Tý

Top 3 con giáp có số ‘ngậm thìa vàng’ thăng chức tăng lương trong 7 ngày tới, mệnh giàu sang khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 2

Trong số 12 con giáp, người tuổi Tý vẫn luôn được đánh giá là thông minh và nhanh nhẹn, làm việc vừa kĩ tính lại hết mức chu toàn. Họ luôn biết cách lên kế hoạch kĩ càng cho mọi dự án và nhanh chóng tìm ra được những cơ hội đầu tư tuyệt vời.

Vận số 12 con giáp nhận thấy, nhờ được phúc tinh cao chiếu, người tuổi Tý sẽ bùng nổ vượt bậc trong sự nghiệp và tài vận. Họ rất dễ ở vào trạng thái, làm đâu thắng đó, vượng tài vượng vận.

Chỉ cần triển khai các dự án, hạng mục công việc đúng với kế hoạch họ đề ra từ trước và được cộng sự, cấp trên tín nhiệm, tin tưởng thì thắng lợi đã ở trong tay họ tới 9 phần. Cơ hội được thăng chức, tăng lương khi ấy sẽ càng gần với người tuổi Tý.

Dự đoán trong 7 ngày trở đi, tài vận của họ sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Càng mạnh dạn đầu tư, họ càng gặt hái nhiều điều thuận lợi và may mắn. Chính vì thế, hãy khéo léo cân đối hài hòa giữa sự nghiệp và sức khỏe, cơ thể càng tráng kiện, dẻo dai, họ càng có cơ hội kiếm được nhiều tiền và duy trì tài lộc vững bền hơn nữa.

Tuổi Ngọ

Top 3 con giáp có số ‘ngậm thìa vàng’ thăng chức tăng lương trong 7 ngày tới, mệnh giàu sang khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh 3

Những con giáp tuổi Ngọ làm kinh doanh tự do sẽ vượng vận quý nhân hơn bao giờ hết. Dù có xảy ra bất cứ khó khăn hoặc nguy cơ đáng ngại nào, họ đều sẽ luôn được cộng sự, bạn bè và người thân giúp đỡ.

Nếu tinh ý đầu tư vào những mặt hàng, sản phẩm đắt khách, dự đoán trong 7 ngày tới , họ sẽ ngập trong “núi tiền” và dư dả hầu bao đủ từ giờ tới cuối năm.

Vận số 12 con giáp nhắc nhở rằng, muốn tài lộc vững bền, cách tốt nhất với họ là tích cực làm việc thiện, thường xuyên đi chùa cầu an và chịu khó thắp hương những ngày mùng một và ngày rằm. Làm được như vậy thì khả năng được đề bạt lên những vị trí cao hơn là hoàn toàn nằm trong tầm tay của người tuổi Ngọ.

 (*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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