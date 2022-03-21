Đúng ngày mai, thứ Ba 22/3/2022, TÀI LỘC tụt dốc, địa vị lung lay, 3 con giáp thêm phần nổi nóng, suy nghĩ bí bách khiến cho cơ hội làm giàu tuột khỏi tầm tay

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 12:16

Theo tử vi 12 con giáp, Thứ Ba 22/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị lung lay sự nghiệp, vận mệnh gặp phải sao xấu chiếu mệnh.

Tuổi Mão

Hôm nay con giáp xui xẻo tuổi Mão có thể có tranh cãi, bạn nên nhớ rằng mỗi người đều có một lựa chọn, một ý kiến riêng. Tuy nhiên, đừng quên mọi sự lựa chọn của bạn thuộc về bạn, hãy tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Vận đào hoa kém sắc, người độc thân chưa tìm được cơ hội để bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến. Dù đã rất cố gắng nhưng sự chân thành của bạn vẫn chẳng thể chạm tới trái tim đối phương, điều này khiến bạn thất vọng vô cùng.

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Hôm nay con giáp xui xẻo tuổi Mão có thể có tranh cãi, bạn nên nhớ rằng mỗi người đều có một lựa chọn, một ý kiến riêng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Một cuộc tranh cãi do Tỷ Kiên gây ra tưởng chừng như rất quan trọng, hóa ra lại không nặng nề như tuổi Mùi nghĩ. Nếu có thể thì người tuổi Mùi hãy bỏ qua nó và tập trung vào công việc, cuộc sống và các vấn đề của riêng mình mà thôi, bạn sẽ thấy như thế, bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn rất nhiều đấy.

Tuổi Mùi đủ năng lực để chủ động, chỉ ở chỗ bạn muốn hay không mà thôi. Đôi khi chính bạn mới là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn, chứ không phải ai khác.

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Một cuộc tranh cãi do Tỷ Kiên gây ra tưởng chừng như rất quan trọng, hóa ra lại không nặng nề như tuổi Mùi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Tuất cần phải tách biệt cảm xúc và lý trí ngày hôm nay, nếu bạn muốn đưa ra một quyết định giá trị nào đó. Nếu bạn cứ để cảm xúc can dự vào những việc như vậy thì bạn không thể nào có kết quả tốt đẹp sau một ngày làm việc.

Phương diện tình cảm lẫn sức khỏe của bản mệnh hôm nay khá tốt. Người mới ốm dậy lúc này rất nhanh hồi phục, ăn uống ngon miệng hơn. Những cặp đôi sẽ dễ hòa giải sau những căng thẳng xảy ra trước đó.

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Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Tuất cần phải tách biệt cảm xúc và lý trí ngày hôm nay, nếu bạn muốn đưa ra một quyết định giá trị nào đó - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đồng hồ điểm đúng 12h ngày hôm nay 21/3/2022, 3 con giáp trúng quả đậm, sự nghiệp đang được trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang

Đồng hồ điểm đúng 12h ngày hôm nay 21/3/2022, 3 con giáp trúng quả đậm, sự nghiệp đang được trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12h hôm nay 21/3/2022, 3 con giáp may mắn đắc tài đắc lộc, sự nghiệp có bước chuyển mình đáng trông đợi.

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