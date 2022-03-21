Cán cân vận mệnh an bài, 3 con giáp có SỐ HƯỞNG, phúc trạch ngang THIÊN TỬ, cuối tháng 3 VẬN MAY đến tới tấp, thu nhập tăng tiến ít ai ngờ

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 09:02

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tháng 3, 3 con giáp may mắn phúc trạch ngang Trời, vận số cực tốt để làm ăn, nhanh nhanh tranh thủ cơ hội cải mệnh làm giàu.

Tuổi Dần

Dần là những con giáp mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp. Con giáp này cho rằng chỉ cần cố gắng, nỗ lực hết mình thì sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Cuối tháng 3 này, thiên mệnh rực sáng, con giáp may mắn này được Thần Tài ban phát tài lộc nên có cơ hội phát triển sự nghiệp. Đây là thời điểm mà người tuổi Dần sẽ tìm ra được cách tháo gỡ những khó khăn trước đó.

Cán cân vận mệnh an bài, 3 con giáp có SỐ HƯỞNG, phúc trạch ngang THIÊN TỬ, cuối tháng 3 VẬN MAY đến tới tấp, thu nhập tăng tiến ít ai ngờ - Ảnh 1
Cuối tháng 3 này, thiên mệnh rực sáng, con giáp may mắn này được Thần Tài ban phát tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu thường hiền lành, chịu khó. Con giáp này sống khá khiêm tốn, không thích bon chen, sân si. Nhìn chung họ sống có trách nhiệm, nói được làm được nên cũng được người khác tôn trọng.

 

Những ngày cuối tháng 3, tài lộc của con giáp này hanh thông, dồi dào. Sự nghiệp cũng vượng phát hơn so với thời gian trước. Chỉ cần Sửu chăm chỉ thì sẽ gặt hái nhiều thành quả.

Cán cân vận mệnh an bài, 3 con giáp có SỐ HƯỞNG, phúc trạch ngang THIÊN TỬ, cuối tháng 3 VẬN MAY đến tới tấp, thu nhập tăng tiến ít ai ngờ - Ảnh 2
Những ngày cuối tháng 3, tài lộc của con giáp này hanh thông, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường có tính cách hướng ngoại, hòa đồng, có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Họ cũng là những người kiên trì, bình tĩnh khi phải đối mặt với trở ngại trong công việc.

Cuối tháng 3, người tuổi Mão có vận trình thuận buồm xuôi gió. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên Mão từng bước giải quyết được những khó khăn. Thời gian này Mão kiếm được khá nhiều tiền, có thể trả được hết nợ nần và cuộc sống ngày càng khởi sắc hơn.

Cán cân vận mệnh an bài, 3 con giáp có SỐ HƯỞNG, phúc trạch ngang THIÊN TỬ, cuối tháng 3 VẬN MAY đến tới tấp, thu nhập tăng tiến ít ai ngờ - Ảnh 3
Cuối tháng 3, người tuổi Mão có vận trình thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi dự đoán, Thứ Ba 22/3/2022, 3 con giáp may mắn tìm được cơ hội mới, bạc vàng đổ ào ào về túi, sự nghiệp vượng phát bất ngờ.

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