Nhìn bàn tay biết ngay người giàu có, phú quý an bài, cả đời may mắn

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 13:41

Theo nhân tướng học, bàn tay thể hiện rất nhiều về vận mệnh mỗi người. Hãy cùng xem tướng tay như thế nào sẽ gặt hái được thành công viên mãn, cả đời hưởng lạc.

Lòng bàn tay đầy đặn và có tính đàn hồi

Nhìn bàn tay biết ngay người giàu có, phú quý an bài, cả đời may mắn - Ảnh 1

Lòng bàn tay hồng hào báo hiệu vận mệnh phú quý, cơ thể khỏe mạnh. Ảnh minh họa.

Đây là đặc điểm trên bàn tay báo hiệu vận mệnh phú quý. Những người có lòng bàn tay đầy đặn là người có cơ thể khỏe mạnh, dồi dào sức sống. Đây là điều kiện cơ bản của phụ nữ có đường tài vận hưng thịnh sau này.

Dù trong công việc hay cuộc sống thì họ luôn tràn trề nhiệt huyết, nỗ lực thăng tiến. Người này có trí tuệ linh hoạt và đầu óc thông minh. Họ sẽ không ngừng làm việc và hiện thực ước mơ của mình. Người có đặc điểm tay này rất dễ giàu có.

Bàn tay có đường cắt ngang

Nhìn bàn tay biết ngay người giàu có, phú quý an bài, cả đời may mắn - Ảnh 2

Chủ nhân của tướng bàn tay này thường có năng lực làm việc tốt, tinh thần trách nhiệm cao.

Ảnh minh họa.

Đường cắt ngang ở đây là đường tình cảm và đường hôn nhân hợp lại thành 1 và chạy ngang từ đầu này sang đầu kia và chia lòng bàn tay ra làm đôi.

Chủ nhân của tướng bàn tay này thường là người có tính cách thẳng thắn, cương trực, có năng lực làm việc tốt và có tinh thần trách nhiệm cao. Cho dù gặp phải khó khăn như thế nào họ cũng thích tự mình giải quyết chứ không bao giờ ỷ lại hay bỏ cuộc.

Chính vì vậy mà họ dễ có được thành công trong sự nghiệp. Là nam giới thì thường coi trọng sự nghiệp và có nhiều tham vọng. Là nữ giới thì quyết tâm của họ cũng không thua kém gì nam giới.

Tài vận của họ không tồi, chỉ có điều tài lộc đến hơi muộn. Thường sau tuổi 30 tài vận mới bắt đầu khởi sắc.

Đường chỉ tay hình chữ M

Nhìn bàn tay biết ngay người giàu có, phú quý an bài, cả đời may mắn - Ảnh 3

Người sở hữu đường chỉ tay chữ M dễ làm nên sự nghiệp lớn lao, vĩ đại. Ảnh minh họa.

Đường chỉ tay hình chữ M xuất hiện trên lòng bàn tay, các đường nét tương đối rõ ràng là một điều vô cùng tuyệt vời. Những người sở hữu đường chỉ tay này từ khi sinh ra đã gặp rất nhiều may mắn, không chỉ có sự nghiệp mà đường tài lộc của những người này cũng vô cùng thịnh vượng.

Những người sở hữu đường chỉ tay chữ M bản thân người đó tính cách hào sảng, phóng khoáng thì càng được ông trời ưu ái, dễ đạt được những bước tiến lớn trên con đường quan lộc, làm nên sự nghiệp lớn lao, vĩ đại bằng chính đôi bàn tay của mình.

Đặc biệt, cuộc sống hậu vận của những đàn ông có tướng tay chữ M cực kỳ giàu sang, có phúc, vợ con được nhờ. Ngoài ra những người này thường là người sống rất thọ, trọn đời vinh hiển.

Lòng bàn tay có xuất hiện hình ngôi sao

Nhìn bàn tay biết ngay người giàu có, phú quý an bài, cả đời may mắn - Ảnh 4

Hình ngôi sao trên gò Thái Dương hoặc Mộc Tinh, thể hiện người có số mệnh giàu sang, có tướng làm chức to quyền lớn. Ảnh minh họa.

Nếu trong lòng bàn tay có xuất hiện những hình ngôi sao trên gò Thái Dương hoặc Mộc Tinh, số mệnh giàu sang, có tướng làm chức to quyền lớn. 

Theo nhân tướng học, những người đàn ông xuất hiện hình ngôi sao ở lòng bàn tay thường có trí thông minh, tài ba xuất chúng. Ngoài ra, họ là người có tính cách cởi mở, tốt bụng, sáng suốt trong mọi việc, không bao giờ đầu hàng trước khó khăn, thử thách. Nhờ sự kiên trì và những nỗ lực không ngừng mà tiền tài, danh vọng và những điều tốt đẹp nhất sẽ sớm đến với họ. 

Những người sở hữu tướng bàn tay này không chỉ có sự nghiệp ổn định mà hôn nhân cũng vô cùng hạnh phúc. Từ trung tuổi trở đi, vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay, việc cần làm cho họ là an nhàn tận hưởng tất cả, muốn gì có đó, sống cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Những con giáp "sống không chờ đợi", luôn tìm kiếm cơ hội, nỗ lực phấn đấu, bứt phá giàu có, hưng thịnh sau 30 tuổi

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Mặc dù, cuộc sống ban đầu có khó khăn, vất vả, nhưng những con giáp này luôn nghị lực, phấn đấu làm giàu, hậu vận về sau công thành danh toại, hưởng thụ vinh hoa, phú quý.

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