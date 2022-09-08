Tinh tú hội tụ, tổ tiên ấn định hai ngày 9/9 và 10/9, 3 con giáp này như phượng hoàng lửa, vận may đỏ chói, tài lộc gấp đôi, làm ăn tấn tới

Tâm linh - Tử vi 08/09/2022 00:35

3 con giáp này vào hai ngày tài lộc 9/9 và 10/10 lên như diều gặp gió, công ăn việc làm cũng được may mắn, hanh thông.

Tuổi Dậu

Tinh tú hội tụ, tổ tiên ấn định hai ngày 9/9 và 10/9, 3 con giáp này như phượng hoàng lửa, vận may đỏ chói, tài lộc gấp đôi, làm ăn tấn tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể.

Theo tử vi 9/9 và 10/10, vận may của tuổi Dậu bất ngờ nở rộ khi công việc luôn tiến triển thuận lợi, suôn sẻ. Những người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được những hợp đồng béo bở và nhờ đó mà cải thiện thu nhập.

Chỉ cần làm ăn chân chính, tập trung vào những kế hoạch tài chính cụ thể, tránh vay mượn, nợ nần để đầu tư lung tung thì con đường tài lộc của tuổi Dậu sẽ luôn ổn định.

Tuổi Mùi

Tinh tú hội tụ, tổ tiên ấn định hai ngày 9/9 và 10/9, 3 con giáp này như phượng hoàng lửa, vận may đỏ chói, tài lộc gấp đôi, làm ăn tấn tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

9/9 và 10/10, những điều tốt lành sẽ đến với người tuổi Mùi. Một trong số những mong ước từ lâu của họ sẽ trở thành hiện thực. Vận may của họ trong tuần mới cực kì hanh thông, tài lộc cực phát, cơ hội kiếm tiền tự dâng đến tận cửa giúp họ trở thành người có tiền trong mắt bạn bè.

Về sự nghiệp, nếu có công việc liên quan đến chuyện hợp tác với người khác thì tuổi Mùi có thể lựa chọn những ngày trong tuần này bởi mọi thứ được dự đoán là sẽ vô cùng suôn sẻ. Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Mùi cống hiến hết mình cho sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

Tuổi Tỵ

Tinh tú hội tụ, tổ tiên ấn định hai ngày 9/9 và 10/9, 3 con giáp này như phượng hoàng lửa, vận may đỏ chói, tài lộc gấp đôi, làm ăn tấn tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bước sang 9/9 và 10/10, đòi hỏi con giáp tuổi Tỵ phải luôn có bản lĩnh để đối mặt với những khó khăn nhưng cũng đừng quên đi những thuận lợi mà mình may mắn có được. Từ chuyện công việc cho tới tình cảm đều phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định, tránh trường hợp vội vàng khiến bản thân phải hối hận.

Trong việc làm ăn không nên quá cứng nhắc, nên linh hoạt hơn thì khi đó bạn tưởng rằng mình chịu thiệt nhưng thực ra trong tương lai lại sẽ có lợi hơn cho mình rất nhiều. Nhất là con giáp tuổi Tỵ đang nắm giữ vai trò lãnh đạo ngoài yếu tố đảm bảo công việc thì nên tìm hiểu thêm đời sống của người dưới quyền, sự thấu hiểu sẽ giúp bạn quản lý người tốt hơn đấy.

Tai lộc khá ổn định, bạn đủ đảm bảo khoản thu – chi cân đối nên không có gì phải quá lo lắng. Người làm công ăn lương nhận đủ lương theo quy định. Tuy nhiên, bạn đừng quá thụ động tới mức chỉ dựa vào mỗi một nguồn thu nhập như hiện tại mà không đi tìm kiếm thêm cơ hội. Trong tháng này nên khai thác thêm các khía cạnh khác để vừa có thể kiếm tiền lại vừa cải thiện các kỹ năng mà mình đang có.

Tháng này những ai kinh doanh về lĩnh vực ăn uống rất thuận lợi, có được nhiều ưu thế hơn. Song, những người tuổi Tỵ cũng đừng vì ham lợi nhuận mà chọn những nguyên liệu kém chất lượng, lâu dần bạn sẽ mất khách đấy.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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