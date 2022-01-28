Tình duyên 12 con giáp ngày 29/1/2022: Mão tìm được tình yêu đích thực, Thân chạm tới hạnh phúc trong ngày hôm nay

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng chuyện tình duyên của bạn đang tồn tại một vài khúc mắc. Dù vấn đề mà đôi bên đang gặp phải là chuyện gì đi nữa thì hai người cũng cần nói chuyện rõ ràng với nhau, không nên cố tình lờ vấn đề đi.

Tử vi cho thấy con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng quá bận rộn với công việc mà bỏ mặc người ấy hoặc không quan tâm đến các công việc nhà.

Thổ khắc Thủy nhắc nhở bản mệnh rằng chuyện tình cảm bạn đang tồn tại một vài khúc mắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bạn và người ấy cũng có thể tranh cãi vì những ý kiến bất đồng. Nếu cứ một mực giữ suy nghĩ của mình, không chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì hai người sẽ nhanh chóng rơi vào bế tắc. Hai người đều cần phải biết lắng nghe hơn.

Tuổi Mão

Tình cảm của tuổi Mão với nửa kia trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc đích thực. Người độc thân cũng dễ tìm được một nửa yêu thương sau những lần bỏ lỡ mối lương duyên tốt lành.

Tuổi Thìn

Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người mới gặp. Tình cảm gia đình luôn được dung hoà và ngập tràn tiếng cười nhờ cách tạo bất ngờ của những người trong cuộc.

Tuổi Tỵ

Tình yêu lứa đôi ngọt ngào, lãng mạn và thăng hoa nhờ cách yêu mới mẻ mà những người trong cuộc dành cho nhau. Tuổi Tỵ và nửa kia luôn biết hạ thấp cái tôi của mình và hiếm khi nào để mối quan hệ rơi vào trạng thái căng thẳng.

Tuổi Tỵ và nửa kia luôn biết hạ thấp cái tôi của mình và hiếm khi nào để mối quan hệ rơi vào trạng thái căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn và người ấy đang gặp rắc rối, cho dù hai người lên kế hoạch đi chơi hôm nay cũng đã bị hủy bỏ giữa chừng. Bạn dễ có xu hướng giận dỗi, hờn ghen trong ngày này.

Tuổi Mùi

Hôm nay con giáp tuổi Mùi dễ gặp được nhân duyên như ý trong khi đi chơi với nhóm bạn bè của mình vì hiện Tam Hợp đang ghé thăm chỗ bạn đấy. Hãy mở lòng mình để cả hai có cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu nhau bạn nhé. Những cặp đôi càng ngày càng tìm thấy nhiều điểm chung.

Tuổi Thân

Tỷ Kiên đã đủ ngăn trở con giáp tuổi Thân chạm tới hạnh phúc trong ngày hôm nay rồi, vậy thì thay cho việc lo lắng vẩn vơ, hãy cứ xuôi mình theo dòng chảy và tận hưởng mọi thứ diễn ra như nó vốn có mà thôi. Đừng lo âu hay nghĩ ngợi để làm gì, bởi vì như thế cũng chẳng ích lợi gì đâu.

Tuổi Dậu

Vận trình tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn trong ngày ngũ hành Hỏa sinh Thổ này. Bản mệnh nhận được sự ủng hộ hết mình từ nửa kia, cả hai cùng nhau chung tay vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.

Vận trình tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng tích cực hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Cục diện Mộc sinh Hỏa cho thấy, người độc thân có cơ hội tìm thấy một nửa phù hợp của mình qua lời giới thiệu của bạn bè người thân trong khoảng thời gian này. Hãy mở lòng mình để đón nhận những cảm xúc tình yêu đầy mới mẻ này.

Tuổi Hợi

Trong ngày 29/1/2022, vận trình tình cảm của bản mệnh như bước sang một trang mới. Các cặp đôi sớm tính đến chuyện về chung một nhà. Người độc thân cũng có thể nhân dịp này để bày tỏ tình cảm, chắc chắn sẽ nhận được câu trả lời khả quan từ đối phương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.