Tình duyên 12 con giáp ngày 28/1/2022: Dần không gặp cản trở, Ngọ có phần sa sút

Tâm linh - Tử vi 27/01/2022 21:45

Tử vi về tình duyên 12 con giáp ngày 28/1/2022 cho thấy, bản mệnh nên cảm thấy may mắn khi có người bên cạnh mình dịp cuối năm.

Tuổi Tý

Tình cảm của các cặp đôi càng thêm mặn nồng và khăng khít nhờ sự chủ động làm mới tình cảm của hai người. Tuổi Tý độc thân cũng sớm tìm được ý trung nhân thông qua các cuộc gặp mặt trong công việc.

Tuổi Sửu

Thay vì suốt ngày chăm chú vào màn hình máy tính hay điện thoại để phục vụ cho các sở thích cá nhân thì tuổi Sửu nên dành thời gian đó cho gia đình. Tình cảm vợ chồng có điềm báo rạn nứt vì ai cũng lo xây dựng sự nghiệp.

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Nhờ có tam hội cục che chở mà chuyện tình yêu đôi lứa của người tuổi Dần không gặp cản trở nào lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ có tam hội cục che chở mà chuyện tình duyên đôi lứa của người tuổi Dần không gặp cản trở nào lớn. Tình yêu của các cặp đôi ngày càng thêm khăng khít và bền vững nhờ sự đồng điệu khó ngờ giữa hai tâm hồn.

Tuổi Mão

Phương diện tình cảm của con giáp này cũng gặp nhiều trục trặc. Có lẽ chính vì quá mải mê với công việc nên bản mệnh không còn thời gian để quan tâm chăm sóc gia đình của mình. Đây chính là nguyên nhân khiến khoảng cách giữa vợ chồng, đôi lứa cứ xa dần, lâu dài sẽ khiến mối quan hệ rất dễ đổ vỡ.

Tuổi Thìn

Trong chuyện tình cảm, vợ chồng luôn yêu thương và thông cảm cho nhau những khó khăn trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Tình yêu dần thăng hoa, hai bạn luôn trân trọng đối phương và nỗ lực gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Tỵ

Bản mệnh cảm thấy thật may mắn khi có được người thấu hiểu, cảm thông và lắng nghe bạn khi bạn vướng vào tình huống khó khăn, trở ngại. Con giáp này vốn là người sống thiên về tình cảm nên có được điều này cảm thấy rất đáng quý và đáng trân trọng.

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Trong ngày ngũ hành Thủy Thổ xung khắc, đường tình duyên có phần sa sút - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong ngày ngũ hành Thủy Thổ xung khắc, đường tình duyên có phần sa sút. Do những vấn đề không đáng nói mà lại trách móc nhau thì thật là tổn hại cho tình cảm vợ chồng, không nên chút nào. Người độc thân mệt mỏi khi hết người này đến người khác hỏi han về chuyện tình cảm cá nhân của mình.

Tuổi Mùi

Ngũ hành Thổ khắc Thủy không tốt cho vận trình tình cảm, con giáp này cần quan tâm và trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Dường như bản mệnh đã quá bận rộn cho sự nghiệp nên quên mất sự tồn tại của đối phương. Hãy nhớ rằng tình cảm thì quý giá hơn tiền bạc rất nhiều.

Tuổi Thân

Con giáp này cũng là người biết quan tâm, chăm lo cho những người mình yêu thương. Bản mệnh biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc vào riêng bất cứ ai.

Tuổi Dậu

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc của riêng mình. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, con giáp này cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia.

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Trong chuyện tình cảm người tuổi Tuất luôn là người chu đáo và tốt bụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm người tuổi Tuất luôn là người chu đáo và tốt bụng. Mọi việc luôn được bạn xử lý một cách cẩn thân, đâu ra đó. Nhưng bản mệnh sẽ gặp thiệt thòi trong các mối quan hệ cần tranh đấu. Con giáp này cần có mối quan hệ nhẹ nhàng, thiện lương hơn nhiều. Nên tuổi Tý chỉ có thể tìm kiếm cảm giác ấm áp và thân thuộc. Với mọi người bạn luôn thể hiện được là một người quan tâm săn sóc.

Tuổi Hợi

Trong ngày Thổ khắc Thủy, người độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Con giáp này chớ nên tin theo lời đường mật của người xa lạ, không nên dễ dãi, khiến bản thân phải gánh hậu quả sau này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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