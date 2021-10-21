Tình duyên 12 con giáp ngày 22/10/2021: Dần không suôn sẻ, Tỵ khó tìm được chân ái

Vận trình tình duyên của tuổi Tý không được suôn sẻ, thuận lợi. Con giáp này sẽ cảm thấy hối hận khi đã từ bỏ đoạn tình một cách vội vàng. Chỉ vì cá tính của riêng mình, vì những ham muốn ích kỷ của bản thân mà bản mệnh đã khiến cho đối phương tổn thương.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu ngày 22/10/2021 bị ảnh hưởng do tính thiếu kiên nhẫn cùng tâm tính thất thường của bạn. Tốt hơn hết hãy cân nhắc kĩ lưỡng nguồn thông tin mà bạn có được vào ngày mai nhé. Không nên vội tin điều gì nếu bản thân bạn chưa kiểm tra thật kĩ lưỡng. Tuy nhiên, dù sao chăng nữa, bạn vẫn cần được thử thách và qua đó dần dần thấu hiểu sự thật, dùng mọi giác quan của mình và đào sâu tìm hiểu mọi việc.

Vận trình tình duyên của tuổi Tý không được suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tiếc là chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được suôn sẻ. Người độc thân tuy nhận được không ít sự quan tâm của người khác giới nhưng vẫn chưa tìm được người thực sự phù hợp với mình. Bạn cũng đừng quá lo lắng, chuyện tình cảm đâu thể gượng ép, hãy cứ để mọi thứ thuận tự nhiên.

Tuổi Mão

Vận trình tình cảm của tuổi Mão vô cùng vượng sắc, đào hoa nở rộ. Con giáp này thu hút không ít ánh nhìn của đối tượng khác phái. Bản mệnh có tài ăn nói và dễ dàng giành được cảm tình của người đối diện bởi sự khéo léo và tinh tế của mình.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn có một ngày khá hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Con giáp này có được cho mình một người bạn đời lý tưởng, một người biết chung vai sát cánh bất cứ lúc nào. Hôm nay là ngày mà bạn có thể nâng cho đôi cánh tình yêu bay cao bay xa, vươn tới những khoảng trời đầy mơ ước.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ độc thân khó tìm chân ái trong hôm nay. Nam mạng thì sự nghiệp vượng nên bỏ quên chuyện tình cảm. Nữ mạng thì hiếu thắng, hay chấp nhặt. Cũng vì tập trung cho sự nghiệp mà bỏ bê gia đình. Bạn ưa độc lập và không muốn ỷ lại vào nam giới nên vận gia đình hôm khá đìu hiu.

Người tuổi Tỵ độc thân khó tìm chân ái trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ hãy mạnh mẽ đón nhận hạnh phúc của mình. Đôi khi hạnh phúc lướt qua mà chúng ta lại chẳng hề hay biết. Con giáp này vốn thẳng thắn, phóng khoáng nhưng lại có phần vô tâm, không hề nhận ra rằng tình yêu đã ở gần mình đến vậy nên vô tình bỏ qua.

Tuổi Mùi

Bản mệnh có thể bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến đã lâu. Đây là thời điểm tốt để bạn cho bản thân cơ hội để được nếm trải hạnh phúc lứa đôi. Với các bạn đã lập gia đình, đừng mãi chờ một dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện tình cảm với nửa kia, bởi tình cảm cần vun đắp mỗi ngày, tình yêu cần được hâm nóng luôn luôn.

Tuổi Thân

Lời khuyên dành cho con giáp này là nên bình tĩnh lại, đừng để cho mọi sự trở nên rối ren, không thể nào khiến cho thời gian quay trở lại nhưng tuổi Thân có thể tìm cách để sửa sai, biết đâu đối phương sẽ tha thứ cho mình. Người độc thân lại ngỡ rằng mình hoàn toàn ổn khi sống một mình.

Tuổi Dậu

Đối với tuổi Dậu, tình cảm không phải lúc nào cũng dễ nói thành lời. Con giáp này muốn dùng hành động để chứng tỏ lòng mình nhưng đối phương thì không chấp nhận đơn giản như vậy mà lại đòi hỏi nhiều hơn. Các cặp đôi cảm thấy tình cảm trở nên nhạt nhẽo khi không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Đối với tuổi Dậu, tình cảm không phải lúc nào cũng dễ nói thành lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp nơi công sở. Hãy cố gắng khắc phục điều này, tìm cách kéo gần khoảng cách giữa bạn và đồng nghiệp. Đừng quá đặt nặng tình cảm cá nhân mà hãy giữ cho công việc là tiêu chí hàng đầu nhé.

Tuổi Hợi

Tình cảm đôi lứa hài hòa tốt đẹp, nhưng các cặp đôi nên tránh tranh luận căng thẳng trước khi đi ngủ vì lúc này có nói cũng không giải quyết được ngay mà còn ảnh hưởng tới giấc ngủ nữa. Tốt hơn hết hãy gác mọi chuyện sang một bên và ôm nhau ngủ một giấc thật dài quên hết nhưng nỗi buồn kia nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.