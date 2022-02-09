Tình duyên 12 con giáp ngày 10/2/2022: Thân rực rỡ, Tuất tươi sáng, Thìn nên quan tâm đến nửa kia nhiều hơn

Tâm linh - Tử vi 09/02/2022 21:39

Tử vi về tình duyên ngày 10/2/2022 cho thấy, 12 con giáp nên tâm sự với nửa kia để tìm hướng giải quyết nếu gặp những vấn đề trong cuộc sống.

Tuổi Tý

Vận trình tình cảm ảm đạm. Sự vô lý của con giáp này có thể khiến đối phương khó chịu, mệt mỏi. Mối quan hệ tình cảm thiếu đi sự tin tưởng nên khó lòng có thể duy trì được bền vững.

Tuổi Sửu

Con giáp này không cân bằng tốt cảm xúc của bản thân nên dễ gây ra thị phi, hiểu lầm không đáng có. Người độc thân thiếu đi sự nhạy bén cần có nên dễ dẫn tới những quyết định sai lầm.

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Dần Ngọ tam hợp củng cố thêm cho mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dần với nửa kia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần Ngọ tam hợp củng cố thêm cho mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dần với nửa kia. Bản mệnh cảm thấy may mắn vì bên cạnh lúc nào cũng có một người biết lắng nghe và thấu hiểu cho mình.

Tuổi Mão

Về phương diện tình cảm, nửa kia của bản mệnh luôn dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, tuổi Mão đừng giấu trong lòng mà hãy tâm sự với người ấy. Bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ lòng và hai người cũng có thể nhanh chóng tìm ra cách giải quyết hơn.

Tuổi Thìn

Nửa kia của con giáp này là người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn mà không cần tuổi Mùi phải nói thành lời. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn nữa, để người ấy cũng cảm nhận được tình cảm của bản mệnh.

Tuổi Tỵ

Tiếc rằng mối quan hệ giữa các cặp đôi lại chẳng mấy vui vẻ trong ngày ngũ hành Thổ khắc Thủy này. Đôi bên nảy sinh tranh cãi vì bất đồng quan điểm mà chẳng ai chịu nhún nhường nên tình hình mới ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

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Ngũ hành Mộc khắc Thổ, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ lại chẳng mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngũ hành Mộc khắc Thổ, chuyện tình duyên của con giáp tuổi Ngọ lại chẳng mấy suôn sẻ. Bạn dù đã tìm được người tâm đầu ý hợp nhưng lại chẳng thể bày tỏ với đối phương. Tình đơn phương sẽ còn mãi tiếp điễn nếu bạn không chịu mở lời. Ngày valentine cũng sắp đến rồi, hãy chuẩn bị tinh thần để bày tỏ tình cảm với người đi nhé.

Tuổi Mùi

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Mùi luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Mùi rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tuổi Thân

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Thân hôm nay khá rực rỡ, hứa hẹn người độc thân sẽ có đôi trong thời gian này. Trong khi đó, những cặp đôi có nhiều thời gian để trải qua phút giây lãng mạn bên nhau.

Tuổi Dậu

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng trở nên hài hòa tốt đẹp hơn trong ngày Thổ Kim tương sinh này. Đôi bên đã thêm thấu hiểu và thông cảm cho những khó khăn của nhau, cùng nhau vui vẻ chuẩn bị đón Tết đang đến rất gần.

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Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thứ Năm này là một ngày khá tươi sáng về mặt tình duyên của Tuổi Tuất, mọi khúc mắc được giải quyết êm đẹp, xóa tan những mâu thuẫn, bất đồng từ trước đó. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình gắn bó, đoàn kết khi chủ động làm lành với nhau, tình cảm ấm áp chân thành.

Tuổi Hợi

Tuy nhiên Thứ Năm này lại là một ngày khá xung khắc về mặt tình cảm của Tuổi Hợi, bạn và nửa kia của mình có những căng thẳng không đáng có, chẳng được vui vẻ như ý muốn. Những mâu thuẫn cứ ngày một gia tăng khiến khoảng thời gian hai người ở bên nhau chỉ thấy mệt mỏi, chán chường. Nếu không nỗ lực hàn gắn vết rạn nứt này e rằng mối duyên của đôi bạn khó giữ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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