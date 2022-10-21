Tin vui từ 16h chiều nay (21/10), Ngọc Hoàng và Thần Tài cùng tề tựu, phù trợ cho 3 con giáp trúng số giải độc đắc, tiền tỷ cầm liền tay, phất lên thành đại gia, mua nhà sắm xe vào đầu tháng 11

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 11:31

Chiều nay, 3 con giáp có cơ hội đổi đời mạnh mẽ nhờ trúng vé số, cuộc đời từ đây vươn mình rực rỡ, mua nhà sắm xe vào đầu tháng sau. Cùng xem là con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Tử vi học cho thấy những người tuổi Thân trong chiều nay gặp được muôn vàn may mắn. Tài vận của con giáp này lại càng phát triển rực rỡ. Bản mệnh của người tuổi Thân rất may mắn, hay nhận được sự chiếu cố của Thần Tài nên mọi việc đều được hanh thông. Các mối quan hệ trong cuộc sống hay công việc của tuổi Thân, đều được duy trì và phát triển tốt, đặc biệt là những mối làm ăn lớn và quan trọng trong việc phát triển sự nghiệp.

Chiều nay có thể coi là thời điểm thích hợp để người tuổi Thân có thể mở rộng mạng lưới kinh doanh, tạo dựng sự nghiệp vững mạnh đảm bảo cho sự phát triển trong tương lai. Nhờ có lượng tài sản tốt, nên việc đầu tư kinh doanh và quản lý tài chính của người tuổi Thân được tiến hành rất dễ dàng. Nếu tuổi Thân biết chi tiêu cân đối và hợp lý trong tiêu dùng, họ sẽ tích cóp được một khoản kha khá.

Đặc biệt, người tuổi Thân cũng được dự báo là có sao Hồng Loan soi chiếu khiến tình cảm trở nên thăng hoa. Người tuổi Thân cần học cách chủ động tấn công, gây ấn tượng với đối phương, tỏ tình hoặc cầu hôn là những quyết định đúng đắn trong thời điểm này.

Tin vui từ 16h chiều nay (21/10), Ngọc Hoàng và Thần Tài cùng tề tựu, phù trợ cho 3 con giáp trúng số giải độc đắc, tiền tỷ cầm liền tay, phất lên thành đại gia, mua nhà sắm xe vào đầu tháng 11 - Ảnh 1
Tử vi học cho thấy những người tuổi Thân trong chiều nay gặp được muôn vàn may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bước vào chiều nay, những người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống có nhiều chuyển biến tích cực, thăng hoa bất ngờ. Tuổi Hợi là những người chăm chỉ, siêng năng, không ngừng cố gắng và nỗ lực với mong muốn được đổi đời. Thời gian tới, cơ hội tốt sẽ xuất hiện trước mắt tuổi Hợi, họ chỉ cần đi đến là nắm bắt được. 

Từ chiều nay trở đi, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt hơn để đổi đời, tuổi Hợi nếu không thành Rồng thì cũng thành Phượng, sự nghiệp vững chắc ổn định chưa đủ mà tài vận ngày càng dồi dào. Tuổi Hợi sẽ có nhiều đối tác sẵn sàng giúp đỡ về kinh nghiệm hoặc nguồn vốn để cùng tuổi Hợi tạo dựng sự nghiệp và thu được những bước tiến lớn trong việc phát triển sự nghiệp. Những nỗ lực của họ trong thời gian qua cũng đã đến lúc được đền đáp xứng đáng, từ đó họ sẽ càng biết trân trọng và nỗ lực nhiều hơn.

Những người tuổi Hợi trong thời điểm này cũng gặp nhiều thuận lợi trong chuyện tình cảm lứa đôi. Nếu là người đã có gia đình thì tình cảm vô cùng mặn nồng, nếu đang yêu thì tình yêu thăng hoa bội phần.

Tin vui từ 16h chiều nay (21/10), Ngọc Hoàng và Thần Tài cùng tề tựu, phù trợ cho 3 con giáp trúng số giải độc đắc, tiền tỷ cầm liền tay, phất lên thành đại gia, mua nhà sắm xe vào đầu tháng 11 - Ảnh 2
Bước vào chiều nay, những người tuổi Hợi sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi vốn sống tình cảm, hiền lành, luôn biết vì mọi người và thấu tình đạt lý. Trong số những con giáp, tuổi Mùi là người khéo léo trong giao tiếp xã hội, nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân, bất kể cuộc sống gặp phải khó khăn trắc trở thế nào cũng đều vượt qua ngoạn mục.

Tử vi học có nói, tuổi Mùi chiều nay sẽ gặp được nhiều may mắn vì rơi vào Tam hợp, bên cạnh đó, tuổi Mùi sẽ tận hưởng được cuộc sống viên mãn sung túc như mình mong muốn.

Cụ thể, chiều nay tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi kế hoạch dự định đều được diễn ra suôn sẻ thuận lợi. Dù tuổi Mùi chưa thể phát tài nhưng ít nhất họ cũng tìm được cơ hội để đổi đời, tìm được hướng đi mới trong công việc, giúp cuộc sống năm tháng về sau đủ đầy viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc vượng sắc, tài lộc tới tấp, tay trái tay phải ôm cả núi vàng, chuẩn bị đón Tết giàu sang

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc vượng sắc, tài lộc tới tấp, tay trái tay phải ôm cả núi vàng, chuẩn bị đón Tết giàu sang

2 ngày cuối cùng của tuần này, 3 con giáp sau hoan hỷ trúng số độc đắc nhờ Thần Tài trợ mệnh mạnh mẽ. Từ đây "một tay đón lộc, một tay hốt vàng", cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

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