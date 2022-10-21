Tử vi 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc vượng sắc, tài lộc tới tấp, tay trái tay phải ôm cả núi vàng, chuẩn bị đón Tết giàu sang

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 06:13

2 ngày cuối cùng của tuần này, 3 con giáp sau hoan hỷ trúng số độc đắc nhờ Thần Tài trợ mệnh mạnh mẽ. Từ đây "một tay đón lộc, một tay hốt vàng", cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân trung thực, cần cù chịu khó, chỉ phải cái là hơi cố chấp, không nhanh nhạy, thế nhưng 2 ngày cuối tuần họ có thế vận cực kỳ đẹp.

Con giáp này có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt thời gian qua. Từ đây cuộc đời Thân bước sang một trang mới, vận may không chỉ tăng vọt mà còn hanh thông. Với phúc khí vô bờ, phúc lộc vô song, cuộc sống của tuổi Thân sẽ không ngừng tiến tới. Trong sự nghiệp cũng sẽ có nhiều đột phá lớn.

Cuộc sống của tuổi Thân bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định, giúp bạn có thể tận hưởng sự dư dả và thành công. Một số người có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi. Tuy nhiên, con giáp này không nên nghĩ đến việc sống phụ thuộc vào vận may của mình. Hãy cố gắng lao động và làm giàu dựa trên chính công sức đã bỏ ra.

Về đường tình duyên, người còn độc thân sẽ tìm được ý trung nhân của mình vào 2 ngày cuối tuần này, hãy thường xuyên tụ họp cùng bạn bè nhé, biết đâu bạn sẽ tìm được “nửa kia” đấy! Bên cạnh đó, những ai đã có gia đình thì 2 ngày này cũng là ngày êm ấm và hạnh phúc. Trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, con giáp này đều sẽ tâm sự và thảo luận cùng người ấy, nhờ vậy mà cuộc sống gia đình yên bình, ít mâu thuẫn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc vượng sắc, tài lộc tới tấp, tay trái tay phải ôm cả núi vàng, chuẩn bị đón Tết giàu sang - Ảnh 1
Người tuổi Thân trung thực, cần cù chịu khó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trời sinh tuổi Hợi vốn có số mệnh phú quý, tuy nhiên vì chưa gặp được may mắn nên họ không thành công như mong đợi. 

Trong 2 ngày cuối tuần này, vận may của tuổi Hợi đáng được chú ý hơn tất cả, đặc biệt vào thứ Bảy (22/10), tài vận tuổi Hợi sẽ lên như diều gặp gió, không những thế họ còn có cơ hội làm giàu, tạo dựng được sự nghiệp riêng. 

Tuổi Hợi vốn có nhiều tham vọng, họ mạnh mẽ và không bao giờ sợ thất bại. Vì vậy, họ luôn nỗ lực, chăm chỉ, cố gắng hơn nhiều người để đạt được điều mà mình mong muốn. Bề ngoài tuổi Hợi có vẻ lạnh lùng, nhưng bên trong họ rất tình cảm và biết chăm sóc người khác. 

Ưu điểm của tuổi Hợi chính là sự lạc quan, tích cực và điều này đã giúp họ sớm làm giàu trong cuộc sống. Dự kiến, 2 ngày này, tuổi Hợi sẽ kiếm được số tiền lớn, đủ để họ sống dư dả đến vài năm sau, muốn gì được nấy, không sợ túng thiếu, khó khăn.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (22/10 - 23/10), Thần Tài gọi tên, vận đỏ vẫy chào 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền bạc vượng sắc, tài lộc tới tấp, tay trái tay phải ôm cả núi vàng, chuẩn bị đón Tết giàu sang - Ảnh 2
Trong 2 ngày cuối tuần này, vận may của tuổi Hợi đáng được chú ý hơn tất cả. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh tuổi Tý vốn là những người chăm chỉ, siêng năng, luôn hết lòng vì công việc. Tuổi Tý không sợ khó khăn, thử thách, đối với họ, mọi sự thất bại đều là bài học quý giá giúp họ càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm trên đường xây dựng cuộc sống sung túc ấm no. 

Thời gian vừa qua, con đường tài vận và sự nghiệp của tuổi Tý không mấy suôn sẻ, nhưng vì họ là những người có bản lĩnh, có tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước nên đã tự trấn an bản thân mình. Tuổi Tý không quá tham vọng, họ tin rằng chỉ cần mình hết lòng cố gắng thì trước sau gì cũng sẽ thành công. 

Tử vi học có nói, vào 2 ngày cuối tuần này (22/10 - 23/10), vận may sẽ tìm đến tuổi Tý. Dù trước đó họ có khó khăn thế nào thì trong 2 ngày này, mọi vấn đề sẽ được giải quyết êm xuôi. Không những thế, đây cũng là thời điểm khổ tận cam lai của tuổi Tý, họ sẽ bước sang một giai đoạn mới tốt đẹp và nhiều hy vọng hơn. Nếu may mắn, tuổi Tý sẽ có cơ hội làm giàu và tài sản sẽ tăng vọt vào cuối năm.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Ngày mai là một ngày may mắn đối với 3 con giáp sau, tiền bạc đầy nhà, muốn gì có nấy, tiêu xài không lo hết. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

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