Tin vui đến vào 15h chiều thứ Bảy (3/12), Thần Tài đích thân chỉ điểm 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, tiêu xài thả ga không lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 04:45

3 con giáp đạp trúng hũ vàng, tiền tài rủng rỉnh, vận đỏ như son, sự nghiệp sáng chói, đời sang trang mới, giàu có viên mãn.

Tuổi Dậu

Dậu thông minh, nhanh nhẹn, luôn hòa đồng với mọi người nên được mọi người quý mến từ đó tạo dựng được rất nhiều mối nhân duyên tốt đẹp có lợi cho sự nghiệp của con giáp này. Theo tử vi, trong thời gian này, người tuổi Dậu bước vào đại vận nên vô cùng may mắn về tiền bạc.

Vận khí của người tuổi Dậu có sự khởi sắc. Cuộc sống của họ sẽ suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc “bung lụa”, gặt hái thêm nhiều thành công mới. Khi đó, thu nhập của tuổi Dậu cũng tăng lên, túi tiền ngày một dồi dào, dư dả hơn.

Dậu sẽ như chuột sa chĩnh gạo với tiền ùn ùn chui vào túi. Hãy cứ tin vào chính mình, đừng dại dột nghe lời người khác xúi giục thì Dậu ắt có tiền tỷ chạy vào túi, tiêu pha xả láng cũng không hết.

Tin vui đến vào 15h chiều thứ Bảy (3/12), Thần Tài đích thân chỉ điểm 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, tiêu xài thả ga không lo nghĩ - Ảnh 1
Bản mệnh có quý nhân trợ giúp, Thần Tài gõ cửa nên công việc “bung lụa”, gặt hái thêm nhiều thành công mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi cũng thuộc con giáp có lộc trời ban khi họ được nhiều người yêu mến, quý trọng. Những người này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh, luôn là tâm điểm trong đám đông, được mọi người quan tâm, giúp sức. Tử vi cho biết, đúng 11h trưa ngày 4/12, người tuổi Hợi có đường tài lộc vượng, vận trình ngày một lên hương.

Thời gian này, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong thời điểm này, Hợi có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề đó và sớm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra.

Vận may của tuổi Hợi ngày một nở rộ, công việc thuận lợi, suôn sẻ. Con giáp giàu sang này sẽ đắc tài đắc lộc, tình tiền như ý. Hợi sẽ thăng chức tăng lương ầm ầm, số dư trong tài khoản tăng nhanh đến chóng mặt.

Tin vui đến vào 15h chiều thứ Bảy (3/12), Thần Tài đích thân chỉ điểm 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, tiêu xài thả ga không lo nghĩ - Ảnh 2
Thời gian này, con giáp này được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão vốn có tính kiên nhẫn, không chịu lùi bước. Bằng cách này, con giáp này có thể nhanh chóng tạo được chỗ đứng ở vị trí công việc mới và tìm kiếm những cơ hội tiềm năng. Mão còn có khả năng nhìn xa trông rộng, luôn tìm tòi những cái mới, lối đi riêng.

Đúng 11h ngày 4/12, đường tài lộc của tuổi Mão sẽ rất vượng, vận trình ngày một lên hương. Bản mệnh tiếp tục chăm chỉ thực hiện những kế hoạch đã đề ra trước đó, giữ vững tinh thần thì công việc ngày một thành công, thu nhập được cải thiện.

Thời gian này mang lại nhiều may mắn tài lộc cho Mão, giúp con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm. Thế nên, khi đã được bề trên cất nhắc Mão hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần sẽ giúp Mão đạt cát đại lợi, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Tin vui đến vào 15h chiều thứ Bảy (3/12), Thần Tài đích thân chỉ điểm 3 con giáp đào trúng mỏ vàng, vận mệnh đổi gió xoay chiều, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, tiêu xài thả ga không lo nghĩ - Ảnh 3
Khi đã được bề trên cất nhắc Dần hãy chớp lấy thời cơ để gánh bạc tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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