Tin vui dành cho 3 con giáp vận đỏ nhất tuần mới (từ 24/10-30/10), tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 07:03

Tử vi vui dành cho 3 con giáp sung túc nhất trong tuần mới (từ 24/10-30/10), tuổi Mùi tài vận vượng lên, dễ kiếm được tiền, của cải thi nhau vào nhà; Tuất công danh hanh thông, rộng đường thăng tiến.

Tuổi Mùi

Nhìn một cách tổng quan, thời gian gần đây tương đối thử thách cho người tuổi Mùi. Nhưng nếu Mùi biết nỗ lực thì có thể biến những khó khăn thành cơ hội, họ lại có cơ hội gặt hái được những may mắn mà không phải ai cũng có được.

Tử vi dự đoán rằng, trong tuần mới (từ 24/10-30/10), con giáp tuổi Mùi sẽ có vận thế tốt hơn, đào hoa vượng lên, chuyện công việc cũng trở nên suôn sẻ. Công việc vô cùng suôn sẻ, các dự án trong tay có thể tiến hành rất tốt, giữa chừng không gặp khó khăn lớn, sự hợp tác của mỗi đội cũng rất ăn ý. Tài lộc hôm nay tương đối hanh thông, thu nhập trên thị trường chứng khoán tương đối ổn định.

Tin vui dành cho 3 con giáp vận đỏ nhất tuần mới (từ 24/10-30/10), tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền về đầy nhà - Ảnh 1
Tử vi dự đoán rằng, trong tuần mới (từ 24/10-30/10), con giáp tuổi Mùi sẽ có vận thế tốt hơn, đào hoa vượng lên, chuyện công việc cũng trở nên suôn sẻ. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh đa phần đều là những người tài năng và có được sự bình tĩnh đáng nể. Càng gặp khó khăn thì họ lại càng điềm tĩnh và biết cách tháo nút các vấn đề một cách tài tình. Họ cũng được cho là những người rất kiên nhẫn. Do đó, Tỵ rất dễ đạt được các thành tựu trong cuộc sống.

Tuần mới này (từ 24/10-30/10) chính là giai đoạn đặc biệt may mắn cho người tuổi Tỵ. Con giáp này nhất định không được bỏ lỡ. Dự đoán trong thời kỳ này, hầu như làm gì thì người tuổi Tỵ cũng dễ dàng thành công, nếu là kinh doanh thì dễ có những hợp đồng lớn, còn nếu làm nhân viên thì dễ có khả năng tăng lương hoặc được cất nhắc lên một vị trí cao hơn.

Chính vì thế, người tuổi Tỵ đừng ngần ngại trình bày các ý tưởng mới hoặc hiện thực hóa chúng, vì rất có thể nó sẽ đánh dấu một cột mốc thành công lớn trong sự nghiệp của bạn.

Tin vui dành cho 3 con giáp vận đỏ nhất tuần mới (từ 24/10-30/10), tài lộc ùn ùn kéo đến, tiền về đầy nhà - Ảnh 2
Người tuổi Tỵ trời sinh đa phần đều là những người tài năng và có được sự bình tĩnh đáng nể. Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất chính là con giáp phát tài tuần này (từ 24/10-30/10). Bản mệnh gặp được cát tinh Thiên Đức nên công việc gì cũng trở nên thuận lợi hơn hẳn. Bạn có thể trông chờ vào khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về suốt cả tuần.

Với người làm công ăn lương, bạn làm việc có đầu có đuôi, việc khó đến mấy cũng không bỏ dở giữa chừng. Hiệu suất tăng lên cũng sẽ mở ra cho bạn những cơ hội phát triển thuận lợi hơn trong tương lai.

Đầu tuần sẽ là thời điểm vượng vận nhất, bạn nên tranh thủ bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo cho công việc, như vậy bạn có thể thiết lập một bước đi dài hơi. Đến cuối tuần, rất nhiều khả năng cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản thưởng nóng để khích lệ tinh thần.

Với người làm đầu tư kinh doanh, tình hình tài chính cũng khởi sắc rõ rệt. Bạn nhận được các đơn hàng hoặc các hợp đồng một cách thường xuyên và đều đặn, nhờ vậy mà túi tiền lúc nào cũng ở trạng thái rủng rỉnh.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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