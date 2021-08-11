Nhiều người sau khi biết đến 3 loại cây phong thủy cá tác dụng hút tài lộc, đuổi xui xẻo đều tiếc “chảy nước mắt” vì không biết sớm hơn.

Cây xương rồng

Theo phong thủy, cây xương rồng ẩn chứa trong mình một sức mạnh bí ẩn, có khả năng hóa giải vận xui, sát khí. Nếu gia chủ lựa chọn cây xương rồng để trồng trong nhà, một mặt giúp cho gia đạo bình an, vận xui tan biến, mặt khác giúp gia chủ làm ăn đi lên dễ dàng.

Cây xương rồng là cây phong thủy được nhiều người lựa chọn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cây xương rồng còn mang tới ý nghĩa khác. Loại cây phong thủy này có đặc tính sinh trưởng tốt, dù trong điều kiện khắc nghiệt đến thế nào. Do đó, trồng cây xương rồng trong nhà cũng mang hàm ý sẽ giúp cho gia chủ vượt qua khó khăn, đi đến thành công, may mắn.

Cây đuôi công

Không chỉ có tính thẩm mỹ, cây đuôi công còn được xem là một trong những loại cây phong thủy được rất nhiều người lựa chọn để trồng trong nhà. Theo phong thủy, cây đuôi công là biểu tượng cho sự thịnh vượng, phát đạt. Trồng cây đuôi công trong nhà sẽ giúp hút tài hút lộc vào nhà, và đuổi hết những vận xui, tà ma ra khỏi nhà.

Cây đuôi công giúp đuổi tà ma, xui rủi ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Cây lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ chính là một loại cây phong thủy vô cùng phổ biến. Ngoài tác dụng thanh lọc không khí, tạo một bầu không khí trong lành, sạch sẽ trong nhà, cây lưỡi hổ còn được biết đến với tác dụng trừ tà ma, xua đuổi những thứ xui xẻo ra khỏi nhà.

Cây lưỡi hổ sẽ giúp ngăn chặn xui xẻo đến với gia chủ - Ảnh minh họa: Internet

Hình dáng cây lưỡi hổ có phần lá vươn thẳng lên cao, tượng trưng cho sự đi lên của gia chủ. Do đó, những người làm ăn kinh doanh thường hay lựa chọn cây phong thủy này, để cầu cho công việc làm ăn đi lên, gặt hái được nhiều tài lộc, thành công trong cuộc sống.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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