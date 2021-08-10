Sở hữu 1 trong 3 nét tướng này, cả đời phụ nữ sống trong giàu sang, may mắn cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 10/08/2021 18:18

Người phụ nữ hạnh phúc bao giờ cũng sở hữu những nét tướng dưới đây. Xem ngay mình có hay không để dự đoán vận mệnh nhé.

Vầng tráng cao, rộng

Những người phụ nữ hạnh phúc thường có một nét tướng rất dễ nhận biết, chính là một vầng tráng cao, rộng. Đối với những người như vậy, cuộc đời họ khá bằng phẳng, không gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Thậm chí, những người phụ nữ sở hữu nét tướng này cũng được dự đoán sẽ làm nên chuyện lớn, khả năng trở thành lãnh đạo, tiền đồ xán lạn là rất cao.

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 Vầng tráng cao, rộng là một nét tướng quan trọng của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có cuộc sống ấm êm cho riêng mình, những người phụ nữ sở hữu vầng tráng cao cũng được xem là có số vượng phu ích tử. Chồng con gia đình đều có phúc được nhờ vào những người phụ nữ này. Vầng tráng cao, tươi sáng sẽ là một dự báo cho cuộc sống giàu sang, tương lai rộng mở ở phía trước cho người phụ nữ.

Hàng lông mày thanh thoát

Theo nhân tướng học, những người phụ nữ nào sở hữu nét lông mày thanh thoát, sợi dài, có nét thanh mảnh, gọn gàng thường sẽ có một tương lai rất thành công. Tài vận của những người này cũng được dự báo sẽ vô cùng khởi sắc. Ở tuổi xuân xanh, những người phụ nữ này đạt được rất nhiều thành công lớn mà không phải ai cũng có được. Càng về già, hậu vận của những người này lại càng viên mãn. Nhìn chung, cuộc sống êm đềm, thuận lợi, không có quá nhiều nỗi lo.

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 Hàng lông mày chính là một trong những nét tướng báo hiệu vận mệnh người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn

Xét về mặt thẩm mỹ, những người phụ nữ sở hữu mũi thon gọn, cánh mũi nhỏ thường sẽ đẹp và thu hút người khác hơn. Tuy nhiên, theo nhân tướng học thì ngược lại. Những ai có cánh mũi to, đầu mũi tròn lại được dự đoán là có tướng đại phú quý, cuộc đời làm gì cũng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

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 Cánh mũi to tuy là dấu hiệu cho thấy cuộc đời thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phần sống mũi, những người sở hữu sống mũi thẳng cho thấy họ có một tính cách bộc trực, ngay thẳng. Trong công việc họ luôn tinh thông, rạch ròi rõ ràng mọi thứ. Chính những người như vậy sẽ có khả năng làm lãnh đạo, tài kiếm tiền cũng giỏi hơn người.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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