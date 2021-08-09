5 việc tuyệt đối không làm trong tháng 7 âm lịch, nếu không đừng trách sao xui xẻo tìm đến

Theo quan niệm dân gian, thời điểm ban đêm là lúc ma tủy lộng hành, càng về khuya, âm khí càng mạnh, con người càng dễ bị ma quỷ quấy nhiễu, làm hại. Đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch thì càng cần hạn chế việc ra đường vào ban đêm, tránh bị hù dọa, hớp hồn.

Dân gian cho rằng, việc huýt sáo vào ban đêm là hành động dẫn các âm hồn vào nhà, cho nên trong tháng 7 âm lịch, lúc các âm hồn được lên dương thế nhiều nhất, bạn tuyệt đối không được huýt sáo vào buổi đêm. Ngoài ra, cũng cần nhớ không được gọi lớn tên của người khác vào ban đêm, kẻo ma quỷ nghe thấy sẽ đi theo, gây hại cho người đó.

Tháng 7 âm lịch đừng tùy tiện đốt vàng mã

Đốt vàng mã là một phong tục lâu đời của dân gian. Ý nghĩa của việc này là nhằm mong muốn các âm hồn khi qua thế giới bên kia sẽ nhận được tiền vàng, cuộc sống đầy đủ không bị thiếu thốn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc đốt vàng mã trong tháng 7 âm lịch này cần hết sức cẩn thận. Bởi không phải ai, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện đốt vàng mã. Nếu không có thể bị ma quỷ đói nhận ra, đi theo và gây hại.

Không nên tùy tiện đốt vàng mã vào tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch đừng phơi quần áo vào ban đêm

Nhiều người thường xuyên có thói quen phơi quần áo qua đêm bên ngoài. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian điều này là vô cùng tai hại, đặc biệt là vào những ngày tháng 7 âm lịch, khi âm khí cực kỳ mạnh. Việc phơi quần áo vào ban đêm sẽ là cơ hội để ma quỷ có thể “mượn” quần áo của bạn, khiến chủ nhân thường xuyên bị gặp chuyện không may, đau ốm, xui xẻo liên tục.

Đừng phơi quần áo vào ban đêm trong tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch đừng nhổ lông chân

Người xưa có câu “Một cọng lông chân, trấn ba con quỷ”. Người càng có nhiều lông chân thì càng có vía mạnh, không ma quỷ nào dám đến gần. Do đó, dù tin hay không thì có kiêng vẫn có lành, đừng nhổ hay cạo lông chân vào những ngày này để tránh sự xâm nhập của tà khí, bảo vệ bản thân được an toàn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.