5 việc tuyệt đối không làm trong tháng 7 âm lịch, nếu không đừng trách sao xui xẻo tìm đến

Tâm linh - Tử vi 09/08/2021 17:19

Có kiêng có lành, muốn yên ổn qua những ngày tháng 7 âm lịch, tuyệt đối đừng làm những việc dưới đây.

Tháng 7 âm lịch hạn chế đi đêm

Theo quan niệm dân gian, thời điểm ban đêm là lúc ma tủy lộng hành, càng về khuya, âm khí càng mạnh, con người càng dễ bị ma quỷ quấy nhiễu, làm hại. Đặc biệt là trong tháng 7 âm lịch thì càng cần hạn chế việc ra đường vào ban đêm, tránh bị hù dọa, hớp hồn.

thang 7 am lich 1
 Đừng đi quá khuya vào tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch đừng huýt sáo, gọi tên người khác vào buổi tối

Dân gian cho rằng, việc huýt sáo vào ban đêm là hành động dẫn các âm hồn vào nhà, cho nên trong tháng 7 âm lịch, lúc các âm hồn được lên dương thế nhiều nhất, bạn tuyệt đối không được huýt sáo vào buổi đêm. Ngoài ra, cũng cần nhớ không được gọi lớn tên của người khác vào ban đêm, kẻo ma quỷ nghe thấy sẽ đi theo, gây hại cho người đó.

Tháng 7 âm lịch đừng tùy tiện đốt vàng mã

Đốt vàng mã là một phong tục lâu đời của dân gian. Ý nghĩa của việc này là nhằm mong muốn các âm hồn khi qua thế giới bên kia sẽ nhận được tiền vàng, cuộc sống đầy đủ không bị thiếu thốn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm linh cho rằng, việc đốt vàng mã trong tháng 7 âm lịch này cần hết sức cẩn thận. Bởi không phải ai, không phải lúc nào cũng có thể tùy tiện đốt vàng mã. Nếu không có thể bị ma quỷ đói nhận ra, đi theo và gây hại.

thang 7 am lich 2
 Không nên tùy tiện đốt vàng mã vào tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch đừng phơi quần áo vào ban đêm

Nhiều người thường xuyên có thói quen phơi quần áo qua đêm bên ngoài. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian điều này là vô cùng tai hại, đặc biệt là vào những ngày tháng 7 âm lịch, khi âm khí cực kỳ mạnh. Việc phơi quần áo vào ban đêm sẽ là cơ hội để ma quỷ có thể “mượn” quần áo của bạn, khiến chủ nhân thường xuyên bị gặp chuyện không may, đau ốm, xui xẻo liên tục.

thang 7 am lich 3
 Đừng phơi quần áo vào ban đêm trong tháng 7 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 7 âm lịch đừng nhổ lông chân

Người xưa có câu “Một cọng lông chân, trấn ba con quỷ”. Người càng có nhiều lông chân thì càng có vía mạnh, không ma quỷ nào dám đến gần. Do đó, dù tin hay không thì có kiêng vẫn có lành, đừng nhổ hay cạo lông chân vào những ngày này để tránh sự xâm nhập của tà khí, bảo vệ bản thân được an toàn.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này hết sức cẩn thận, tránh xa thị phi, coi chừng lừa đảo, mất mát tài lộc

Tháng 7 âm lịch, 3 con giáp này hết sức cẩn thận, tránh xa thị phi, coi chừng lừa đảo, mất mát tài lộc

Có kiêng có lành, bước sang tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn), 3 con giáp dưới đây được tử vi hàng ngày khuyên cẩn thận hết sức, kẻo mang họa khôn lường.

Xem thêm
Từ khóa:   tháng cô hồn đại kỵ tháng cô hồn tháng 7 âm

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 51 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 51 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 20 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 44 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 46 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)