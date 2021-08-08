Có 3 điều phụ nữ tưởng đáng yêu, nào ngờ trong mắt đàn ông lại vô cùng đáng ghét

Bất kỳ người phụ nữ nào cũng luôn muốn mình phải đẹp nhất trong mắt đàn ông. Cho nên mỗi khi xuất hiện, gặp gỡ, phụ nữ luôn dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị, chăm chút bản thân mình. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu dừng lại ở sự phù hợp. Cố gắng xây dựng ngoại hình đẹp không sai, cái sai là làm lố mọi thứ, khiến nó không còn tự nhiên, phù hợp nữa.

Cố gồng để tạo ra vẻ ngoài đẹp thật lộng lẫy, trông chẳng khác nào đi dự tiệc mỗi khi xuất hiện trước mặt anh ấy chỉ khiến bạn mất điểm thêm mà thôi. Vẻ đẹp của bạn không nằm ở những lớp phấn dày cộp. Thay vào đó, là phụ nữ khôn ngoan , hãy tự tin xuất hiện một cách chỉn chu, thoải mái nhất. Điều này cũng khiến cho cánh mày râu không bị áp lực mỗi khi đi bên cạnh bạn.

Lúc mới yêu, nhiều phụ nữ thường hay bắt bạn trai phải đoán ý, nếu tưởng đó là hành động dễ thương thì bạn đã lầm. Chẳng có anh chàng nào thật sự muốn suốt ngày phải đoán già đoán non suy nghĩ của bạn gái. Điều này vô tình khiến anh ấy vô cùng mệt mỏi, chán chường và lâu dần chẳng còn muốn yêu đương gì nữa.

Đừng bắt chàng phải suốt ngày chơi trò ‘mèo vờn chuột’ - Ảnh minh họa: Internet

Giận dỗi vu vơ, vô cớ

Trong tình yêu, phụ nữ luôn muốn mình được người yêu cưng chiều, dỗ dành, nên sinh ra việc hay giận dỗi vu vơ, đôi lúc là vô cớ. Những tưởng đây sẽ là điểm đáng yêu, nhưng nếu tần suất giận dỗi quá nhiều, sẽ tạo nên tác dụng ngược.

Phụ nữ trưởng thành chẳng ai suốt ngày giận dỗi vu vơ để được dỗ dành - Ảnh minh họa: Internet

Cho dù yêu đến mấy, cũng chẳng có anh chàng nào đủ kiên nhẫn để suốt ngày lẽo đẽo đi theo dỗ dành, nịnh nọt để bạn gái nguôi giận. Vì thế, hãy dừng ngay hành động này lại, trước khi chính nó là nguyên nhân khiến tình yêu của hai bạn tan vỡ.