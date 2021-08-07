Hãy tránh thật xa nếu gặp phải đàn ông tồi tệ có 3 đặc điểm sau đây, nếu không cả đời về sau của bạn sẽ không khác gì “ngục tù”.
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Đàn ông keo kiệt, bủn xỉn
Tiền bạc luôn là một vấn đề rất nhạy cảm trong chuyện yêu đương, hôn nhân. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn không cần quan tâm đến nó. Nếu yêu và cưới được một người đàn ông vừa hiền lành, vừa có nhiều tiền thì đó quả là một sự may mắn lớn dành cho phụ nữ.
Nếu chẳng may, bạn vớ phải một anh chàng keo kiệt, bủn xỉn thì cũng chẳng sao, cách tốt nhất là hãy rời xa khỏi anh ấy ngay lập tức. Người đàn ông yêu bạn thật lòng, sẽ chẳng bao giờ tiếc nuối, chi ly tính toán từng đồng với bạn. Chưa kể, tính cách keo kiệt của người đàn ông tồi tệ sẽ khiến bạn phải sống một cuộc sống kham khổ quá mức. Phụ nữ thời nay, nếu không may mắn có được chồng giàu, thì hãy tìm kiếm những người đàn ông tuy không nhiều tiền nhưng sẵn sàng cố gắng, sẵn sàng làm cả hai cảm thấy hạnh phúc.
Đàn ông vô tâm
Thật buồn nếu bạn vô tình yêu phải một anh chàng vô tâm. Nếu không muốn sống cả cuộc đời về sau trong đau khổ, cô đơn, cách tốt nhất là hãy nhanh chóng rời xa anh chàng như vậy. Sự vô tâm của người đàn ông tồi tệ có thể giết chết hạnh phúc của một người phụ nữ. Nếu phát hiện anh chàng bạn đang yêu có dấu hiệu này thì hãy tỉnh táo, mạnh mẽ mà dứt khoát bạn nhé.
Đàn ông dễ nổi nóng
Thật ra, không phải ai dễ nổi nóng cũng là đàn ông tồi tệ. Điều này còn phụ thuộc vào thái độ, hành xử của họ ra sao khi nổi nóng. Có những người dù nóng tính, nhưng khi được can ngăn, khuyên nhủ cũng sẽ bình tĩnh giải quyết sự việc. Cũng có những người dễ dàng nổi nóng bởi những chuyện không đáng, và một khi nổi nóng thì khiến cho người phụ nữ phải chịu đựng rất đáng thương.
Cho dù bạn có yêu anh ấy đến cỡ nào thì cũng nên cân nhắc lại nếu muốn tính đến chuyện hôn nhân. Bởi cuộc sống về sau còn rất dài, đừng vì cảm xúc hiện tại mà đánh đổi cả một cuộc đời của mình. Phụ nữ thông minh là phải biết cách chọn đúng người đàn ông tốt, tránh xa người đàn ông tồi tệ để có được hạnh phúc lâu dài.